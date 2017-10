“El mayor obstáculo de la reforma tributaria es el déficit fiscal”

Hoy 06:57 -

El economista, socio de Carlos Melconian en la consultora que llevan adelante entre ambos señaló cuáles son desde su punto de vista los temas más preocupantes que surgirán para la economía tras las elecciones y en la primera parte de 2018.

Desde su punto de vista, el problema central de la economía que influirá en la posibilidada de una mayor o menor corrección de otras variables, es el déficit fiscal. Y, la mayor incógnita de todas, según estimó, el conocer hasta cuándo puede estirarse su financiamiento vía endeudamiento.

¿Puede haber cambios en la economía post 22, cuáles son los puntos más calientes de la agenda económica que viene?

La economía tiene una inercia que va a seguir funcionando después de las elecciones pero se está esperando una aceleración de reformas por parte del presidente en la negociación con los gobernadores, el presupuesto, la reforma tributaria, el fallo de la corte con el fondo del conurbano, ley de responsabilidad fiscal, son muchos temas en la agenda y entre noviembre y marzo va a haber una definición sobre esos temas.

¿Qué pasará con el dólar?

El tipo de cambio es libre y lo determina el mercado, pero uno imagina que con esta tasa de interés y el déficit fiscal que se acompaña con deuda, seguramente va a acompañar por debajo a la tasa de inflación que este año va a dar 23%. El Banco Central tiene una meta del 10% (para 2018) que podría ser 12% pero la realidad está mostrando que con esta situación macroeconómica la tasa no alcanza para quebrar una inflación del 1,5% mensual así que muy probablemente esté por arriba del 15 y no sé si del 18% anual. Habrá que ver la negociación salarial y por supuesto la política fiscal

¿Habrá reforma tributaria o sólo retoques en algunos impuestos?

El mayor obstáculo de la reforma tributaria no es tanto la situación política y la negociación sino el déficit fiscal, cuando hay déficit fiscal, y la deuda cuesta 6% por año, una reforma tributaria no permite bajar impuestos. O sea, habrá algún avance puntual en el impuesto al cheque, algún avance puntual en el impuesto a las ganancias de las empresas, alguna arenga para que los gobernadores bajen un poquito el impuesto a los ingresos brutos, pero nada del otro mundo, la Argentina tiene una prioridad que es bajar el déficit fiscal.

¿Qué tan importante es el crecimiento del déficit y cuánto más se puede seguir respaldando con deuda?

La pregunta del millón de dólares de la economía argentina de acá a los próximos 5 años es la sostenibilidad del proceso de endeudamiento. Porque este programa económico es muy vulnerable en conseguir endeudamiento de manera permanente y nadie sabe cómo es esto. Cuando uno hace las simulaciones en la planilla de cálculo en si, todo va bien, la deuda no es un problema. Pero, obviamente, el problema es qué pasaría si todo no va bien, y el crecimiento se interrumpiera en algún momento, si la mejora del déficit fiscal fuera más lenta o si el tipo de cambio subiera, entonces las proyecciones indican que con solo crecimiento económico no alcanza, hay que seguir bajando los subsidios y hay que bajar el déficit fiscal. l