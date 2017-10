“Soñar que vamos a crecer con esta presión tributaria es utópico”

Hoy 06:58 -

¿Puede haber cambios en la economía post 22?

Deberíamos avanzar en reformas pendientes como la laboral, la del estado, el posibilitar tener una reforma impositiva que verdaderamente baje la presión tributaria porque soñar que vamos a tener inversiones, crecimiento fuerte con la actual presión tributaria y la actual legislación laboral, es una utopía. Incluso lo que habría que pensar es que con la gradualidad que se está asumiendo para bajar el déficit y la necesidad de tener crédito para eso, no se hace una demanda muy fuerte el hecho de hacer reformas estructurales profundas, no graduales y light como algunos proponen, justamente para conseguir la credibilidad, el crédito necesario para mantener esa gradualidad

¿Cómo seguirá el dólar?

El dólar va a seguir siendo barato luego de las elecciones si el resultado es favorable al gobierno simplemente porque el Estado en sus tres niveles tiene un déficit fiscal fenomenal y lo va a seguir teniendo, con lo cual las necesidades de financiamiento que no se puedan cubrir en el mercado interno lo va a hacer desde el mercado externo. Esto habla de una enorme oferta de dólares que va a seguir existiendo y, ante un exceso de dólares, el tipo de cambio tiene que ser más barato. Por el otro lado, más allá que ha habido una tendencia a abrir la economía, la realidad es que la economía es muy cerrada todavía. Cuando se habla de esto, se habla de una economía en la cual la posibilidad de importar es baja, eso implica que la demanda de divisas para importar también es baja y eso habla de un nivel de dólar que tiene que ser barato. Esta combinatoria hace que tengamos un nivel de dólar barato, creo que lo que habría que hacer es cambiarlo, abrir la economía, si no se va a hacer nada más profundo en la parte fiscal, para poder tener un dólar que no sea tan barato.

¿Cuál será el camino de la inflación?

El gran problema con la inflación es que el Central tiene un solo instrumento económico que es emitir más o menos dinero y se ha puesto un montón de objetivos, entre los que claramente no es su prioridad cumplir con las metas de inflación. Cuando se tiene un solo instrumento, hay que tener un solo objetivo. La prioridad del Central debería ser cumplir las metas de inflación y en el caso de este Banco Central, lo más que podemos decir dado que tiene otros objetivos prioritarios, es que su aspiración en realidad es que la inflación sea lo más baja posible.

¿Cuáles son los puntos más calientes de la agenda económica?

Los puntos más calientes tienen que ser la reforma laboral e impositiva con una baja de la presión tributaria y también la otra que es una reforma del Estado. Sin lugar a duda la reforma impositiva se hace urgente porque el sector privado argentino productivo está asfixiado, estamos entre los 12 países del mundo que más exprimen con impuestos a las empresas, lo que implica que hay 177 países en el mundo que le ofrecen a los inversores locales y extranjeros mejores condiciones impositivas, entonces no sé porqué vendrían acá a invertir. Si no resolvemos eso, hay que olvidar que lluevan inversiones, ni locales ni extranjeras.l