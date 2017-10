San Martín sus libros y sus ideas iluministas según Fabiana Mastrangelo

Hoy 21:08 -

“¿Usted sabía que San Martin cruzó la cordillera de los Andes con trece baúles de los cuales once llevaban libros?”, empieza señalando la historiadora mendocina Fabiana Mastrangelo al inicio de la entrevista. Y el cuestionario preparado cambia rotundamente de eje.

El lado intelectual poco conocido del Libertador y revelado por esta investigadora refleja que gran parte de los libros que leyó toda su vida, “estaban en sintonía con la idea de crear una gran nación sudamericana”.

La autora del libro “Los valores humanos de José de San Martín”, declarado de interés por el Instituto Nacional Sanmartiniano y por el Honorable Senado de la Nación, atento a los 200 años del Cruce de los Andes, estará del 2 al 5 de noviembre en Santiago del Estero, para ser partícipe de una nueva edición de la Feria provincial del Libro, que se hará en el Fórum.

En diálogo con EL LIBERAL, la prestigiosa escritora especializada en biografías y en formación de valores humanos, repasó el lado intelectual y cultural del Libertador, y develó para algunos, los aportes valiosos que propició este ilustre político no sólo para el país, sino también para Chile y Perú.

“Toda su vida fue una formación constante, con los libros de la ilustración que trajo de España (1812), adquiere y aumenta su biblioteca personal en Buenos Aires. Después los llevó a Mendoza (1814), y cruzó la cordillera con esos libros. Luego traslada ese material a Perú (1818), donde crea la Biblioteca Nacional de Lima, y dona su voluminoso material bibliográfico”, señala la autora, sobre aquella señera institución a la cual entregó más 700 libros coleccionados desde la juventud en España y traídos a América. “Consideró que la biblioteca es “uno de los medios más eficaces para poner en circulación los valores intelectuales”, según consta en el decreto de creación de la Biblioteca Nacional que cuenta, en sus inicios, con 11.000 libros. Éstos provienen de la biblioteca de diversas ciencias y humanidades de los jesuitas y cuyos libros fueron confiscados por el Virreinato del Perú, cuando el gobierno español decidió la expulsión jesuita de sus dominios en 1767”.

Otra acción de suma importancia señalado por la escritora sobre San Martin como Protector del Perú, fue la disposición que estableció sobre la libertad de imprenta, en cuyo preámbulo refleja su misión de liberar los pueblos. En dicho texto reconoce: “el derecho que tienen todos los hombres de pensar, de hablar y de escribir, y porque sin ella son perdidos los más bellos talentos para la Patria, para la causa de la razón y de las luces. Mas al mismo tiempo que concede la libertad de manifestar públicamente su opinión a todo individuo”.





Lector gustoso

Otro dato curioso revelado fue que “el 68% de sus libros estaban escritos en francés”, el idioma de la cultura y la ilustración en esa época. Un estudio interesante sobre los escritos y libros del Libertador está incluido en la obra Ideario de San Martín (2015), de Pedro Luis Barcia -ex presidente de la Academia Argentina de Letras- quien lo califica de “lector gustoso, lector habitual”.

Su biblioteca está compuesta por un total de 268 obras y 725 volúmenes. Además de las obras referidas a su profesión militar e historia. Sus títulos predilectos son los de la escuela filosófica del siglo XVIII, en cuyo pensamiento se ha formado con las ideas de soberanía popular, división de poderes, libertad civil y religiosa, publicidad de los actos de gobierno, entre otros temas.

Así es como San Martín lee a los filósofos de la Ilustración: Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot y encarna esas ideas. En el ideario iluminista el nivel intelectual de los pueblos es uno de los cauces fundamentales de su liberación. Dice el Libertador en sus memorias: “La ilustración y el fomento de las letras son las llaves maestras que abren las puertas de la abundancia y hacen felices a los pueblos”.

“Él era un hombre que pensaba que las bibliotecas y la educación eran mejor que los ejércitos para la libertad, pero como el absolutismo español no aprobaba la independencia de las colonias, no quedaba otra que la utilización del ejército –asiente Mastrángelo–. Era un militar que iba a la guerra cuando no quedaba otro remedio para la independencia, pero siempre buscaba una alternativa para ver si se podía evitar la guerra”, reconoce.

Así es como San Martin hace culto de la austeridad y el estoicismo, de defender la libertad de los pueblos por sobre todas las cosas, siendo los libros el refugio para el conocimiento durante toda su vida, hasta en morir en Boulogne-sur-Mer, Francia.





El poder para una causa

“San Martin era un hombre que no estaba para nada pegado al poder. Cuando tuvo que dejar la intendencia de Cuyo para dedicarse al Ejército de los Andes, renuncia y toma la gobernación Toribio de Luzuriaga. En Chile, le da el poder a O’Higgins y con bandera chilena, va a Perú, donde declara la independencia. Después de la entrevista de Guayaquil, entrega el poder político a Simón Bolívar”. De esa manera, reconoce que el Libertador “fue una persona que entendió el poder funcionalmente, para la causa americana, pero no para enriquecerse ni quedarse en el poder”, recalcó.

“Este es un dato muy interesante, porque el poder siempre ejerció un interés muy grande en las personas y sin embargo, él tenía una posición muy clara: la misión americana, y en pos de esto, usaba el poder para esa acción, junto a su ejército”, valora, como un aspecto clave a tener en cuenta sobre su vida y su vinculación con el poder.





Conciencia patriótica

“En Mendoza, San Martín hizo economía de guerra. Se bajó el sueldo para poder formar el ejército, como obra titánica, pero el único presupuesto que no bajó fue el de educación, y le exigía a las maestras mendocinas que llevasen a sus alumnos a la plaza a cantar el Himno Nacional, porque para él, la guerra no se ganaba con las armas sino con la conciencia de los ciudadanos. Por eso privilegiaba la educación y la importancia de tomar conciencia sobre la República”.

En la Gesta Libertadora despliega sus dotes de líder, su pericia militar y, especialmente, la concreción de su ideal de liberar América del Sur. Su vida transcurre de batalla en batalla, sin embargo siempre manifiesta preocupación por los libros, las bibliotecas y la educación.