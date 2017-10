El dandy y la cantante

Hoy 22:13 -

Corría el mes de octubre de 1868 y Buenos Aires estaba en ebullición. Se acababa la presidencia de Bartolomé Mitre y el sucesor era adversario y amigo, Domingo Faustino Sarmiento. Sin embargo, en la casa de los Alvear Pacheco, todo giraba alrededor de la llegada del octavo hijo: Máximo Marcelo Torcuato.

Tres años después, en Lisboa, en un hogar de artistas viajeros, nacía el 6 de enero una niña a la que los padres, mirando el almanaque, iban a bautizar como Regina, por el día de los Reyes Magos.

Marcelo nunca iba a aceptar que lo llamaran Máximo. Le parecía un mandato asfixiante en una familia fundadora de la Patria. Regina, en cambio, disfrutaba siempre que su nombre la ubicara entre reinas y príncipes, algunos de los cuales la pretenderían.

Sus caminos se cruzaron en 1899, cuando Regina cantó en el Teatro Solís de Montevideo, y Marcelo cruzó el río de la Plata, para ir a la ópera. Él se enamoró inmediatamente y llevó un ramo de rosas al camerino de Regina. Lo recibió la madre, su futura suegra. Con cierto desdén, la diva lírica aceptó el obsequio, aunque ya estaba acostumbrada.

La gran sorpresa fue que Marcelo la persiguió por el mundo durante ocho años. Función tras función, y en todas ellas, el ramo de rosas al terminar cada presentación de Regina, le permitía a Marcelo mirar a los ojos a su amada, que no parecía corresponder su amor.

Pero cuando la gala era en el Teatro Real de San Carlos, en Lisboa, y ya jugando sus últimas cartas, al entrar al escenario Regina para interpretar su papel, pudo observar que el teatro estaba vacío, salvo un palco en el cual surgió la figura de Marcelo, que sólo le dijo que había comprado todas las entradas, para sólo él disfrutar de su canto. Y en el momento del ramo de rosas, Marcelo le propuso matrimonio y Regina aceptó.

Se casaron en París, donde vivieron para no soportar los desplantes de las damas porteñas que no podían aceptar que el soltero más codiciado de Buenos Aires hubiera elegido a una cantante, a una “cómica”, a alguien popular. Marcelo demostró que era un hombre de convicciones y no de conveniencias. Eligió a la mujer amada para casarse y decidió ser radical para llevar adelante sus propuestas políticas, a pesar del origen conservador de su familia. Ella, para acompañarlo, decidió abandonar el canto. En 1912, Marcelo de Alvear aceptó ser candidato a diputado por la Unión Cívica Radical y ganó la elección. Mostró su capacidad participando de muchos debates y cuando las discusiones eran banales, se ponía a leer el diario ostensiblemente para mostrar su desprecio. Eso le valía simpatías y antipatías que lo iban a acompañar toda su vida.

Regina descubrió, desde siempre, que su esposo estaba llamado a un destino de poder, y decidió ocupar el rol de la gran mujer que está detrás del gran hombre. Fueron juntos a París, cuando el presidente Hipólito Yrigoyen lo nombró a Alvear embajador, en medio de la primera guerra mundial. Vivieron en la Ciudad Luz, en medio de los bombardeos y de las batallas, mostrando un coraje que los franceses reconocieron como testimonio de la amistad entre la Argentina y la Francia.

Marcelo Torcuato de Alvear fue elegido en 1922, como 19° Presidente de la República Argentina, el tercero electo mientras estaba en el extranjero, junto a Sarmiento y a Roque Sáenz Peña. Regina, desde el primer día del gobierno de su esposo, se convirtió en la primera dama que dio lustre y prestigio a ese rol, que con ella pasó a ser relevante en la política argentina.

En todos los actos, protocolares o no, de gobierno o sociales, Regina acercó la cultura y el arte al Presidente Alvear. Fueron los años del inicio de las carreras de Emilio Pettoruti, Benito Quinquela Martín, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, de la creación de los cuerpos estables del Teatro Colón, de la fundación de la primera radio estatal argentina, Radio Municipal, para transmitir la producción artística del primer coliseo, de la construcción del Museo Argentino de Ciencias Naturales y de la universalización del tango como una música “apta para todos los públicos”.

Al morir Alvear en 1942, los radicales debatieron el lugar del velatorio, porque no querían ir a los edificios públicos manejados por el gobierno conservador. Regina irrumpió en la reunión, golpeó la mesa y dijo: “Marcelo merece la Rosada” y fue en la Casa de Gobierno donde se realizó el funeral, acompañado por una multitud, que llevó a pulso el ataúd hasta el Cementerio de la Recoleta.

Regina lo sobrevivió 23 años. Ella siguió al frente de la Casa del Teatro, su creación para que los artistas a los que les había ido bien en su carrera, se ocuparan benéficamente de aquellos a los que no les había ido tan bien. Aún hoy su impronta ilumina esa Casa. Todos los lunes iba al mausoleo familiar en la Recoleta. En una silla blanca que aún hoy se conserva, pasaba horas “charlando con Marcelo”. Terminado el ritual, invitaba al cuidador de la bóveda a almorzar para arreglar cuentas. Pedía “dos platos de pasta con salsa y dos vasos de moscato. Alguna vez, hablando con Serafín, el cuidador, le preguntamos por qué esa comida. “No me lo recuerde. Regina era todo corazón, pero tenía un carácter… Todos los lunes, mes tras mes, año tras año, durante veintitrés años, pasta con salsa y moscato. Y le confieso que a mí, las pastas nunca me gustaron”

Sin duda, la historia de amor de Marcelo y Regina, de Alvear y Pacini, del dandy y la cantante, es uno de los grandes romances de la Argentina.



Bio del autor



Eduardo Lazzari, historiador y presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Ayre (JEHBA), desarrolla distintas actividades que están orientadas a la divulgación y preservación del patrimonio histórico y cultural, en especial de la Ciudad de Buenos Aires.