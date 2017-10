Fotos El santiagueño Deck, otra vez figura del Ciclón

22/10/2017 -

El santiagueño Gabriel Deck fue la gran figura de San Lorenzo, que anoche venció a Ferro por 94 a 71 y cerró invicto el Grupo C del Torneo Súper 20.

"Tortuga" terminó con 20 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias en 29 minutos. "Penka" Aguirre también fue productivo, al aportar 14 puntos y 8 asistencias.

En Nüñez, Hispano Americano venció a Obras por 82 a 78 y logró el tercer puesto.

Las posiciones del Grupo C quedaron así: 1) San Lorenzo, 2) Ferro, 3) Hispano, 4) Obras, 5) Boca. Por último, en Junín, Argentino derrotó a Weber Bahía por 69 a 67 y trepó al tercer puesto en el Grupo D. Mañana se cerrará la primera fase con dos partidos: Peñarol vs. Quilmes, por el Grupo D, y Comunicaciones vs. San Martín, por el Grupo A.