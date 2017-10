Fotos Más de 33 millones de argentinos vuelven a votar hoy en las elecciones legislativas

22/10/2017 -

Más de 33 millones de ciudadanos estarán habilitados para votar hoy para elegir 127 diputados de todo el país y 24 senadores correspondientes a ocho provincias que renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso Nacional a partir del 10 diciembre.

La provincia de Buenos Aires debe cubrir 35 bancas, ciudad de Buenos Aires 13, Catamarca 3, Córdoba 9, Corrientes 3, Chaco 4, Chubut 2, Entre Ríos 5, Formosa 2, Jujuy 3, La Pampa 3, La Rioja 2, Mendoza 5, Misiones 3, Neuquén 3, Río Negro 2, Salta 3, San Juan 3, San Luis 3, Santa Cruz 3, Santiago del Estero 3, Tucumán 4 y Tierra del Fuego 2. A su vez, las provincias que votarán para elegir 3 senadores cada una son Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. De acuerdo con los datos oficiales, 33.193.686 de ciudadanos podrán votar en 98.087 urnas ubicadas en 14.200 establecimientos de todo el país.

Documentos válidos

Para sufragar todos los documentos de identidad son válidos -incluidas las antiguas libretas de Enrolamiento y Cívica- siempre que sea el mismo que figura en el padrón electoral de la mesa de votación.

El voto es obligatorio para ciudadanos argentinos y naturalizados de entre 18 y 70 años, pero es optativo para los jóvenes de entre 16 y 17 años. Los mayores de 70 años tienen permitido no participar en la elección. Si un ciudadano no votó en las Paso el 13 de agosto, igual puede votar hoy, pero antes tendrá que haber justificado por qué no sufragó en las primarias.

Incidencia por distrito

La provincia de Buenos Aires representa casi un 38 por ciento del padrón electoral con 13 millones de electores; Córdoba y Santa Fe rozan el 9 por ciento cada una y un punto menos tiene la ciudad de Buenos Aires.

En el otro extremo, Tierra del Fuego tiene la menor incidencia electoral del país con menos de 1 por ciento. No están obligados a votar los jueces y sus auxiliares que por disposición del Código Electoral deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial; quienes el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar votación; los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor y el personal de organismos y empresas de servicios públicos por razones atinentes a su tarea.

En tanto, los argentinos que residen fuera del país pueden votar, si lo desean, siempre que tengan su domicilio en el exterior asentado en su documento de identidad. Como es una elección legislativa los ciudadanos en el extranjero votan los candidatos correspondientes al distrito electoral de su última residencia en la Argentina.

Con relación de los ciudadanos extranjeros que viven en el país y quieran votar, previamente tendrán que haberse anotado en el Registro de Electores Extranjeros con el DNI de extranjero y acreditar tres años de residencia en el distrito.

También tienen la opción de votar 4.180 presos procesados (sin condena) en 33 mesas que se constituirán en una treintena de cárceles del Servicio Penitenciario Federal, entre ellas el penal de Ezeiza, donde están alojados ex funcionarios y empresarios acusados por presuntos hechos de corrupción.

Los reclusos deben votar con un sistema de boleta única y se le adjudican los votos según el último domicilio que figura en el documento.

En otro orden, se informó que los juzgados federales con competencia electoral de cada distrito habilitarán, si la infraestructura edilicia lo permite, un Cuarto Oscuro Complementario (COC) o de contingencia, que permanecerá bajo llave o con acceso rigurosamente controlado en el que se guardarán boletas de todas las agrupaciones para subsanar posibles faltantes en las mesas de votación.