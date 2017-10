Un español se anotó para correr los 10 km

22/10/2017 -

Emilio Esparcia Ureña nació en Andalucía, pero está radicado en la provincia, luego de concretar una historia de amor con una fernandense: Lucía Danús.

La conoció por internet y en el 2016 llegó a la provincia con una visa por tres meses. Le hablaron del Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL, pero se quedó con las ganas de correr, porque debió volver a su país tres días antes. Regresó este año y en abril contrajo matrimonio con Lucía.

"La familia de mi mujer sabía que me encanta el atletismo y me hablaron de que este maratón es una tradición. Me quedé con las ganas, pero este año me las voy a quitar", comentó Emilio, que ya registró su inscripción para la prueba de 10 kilómetros.

Su relación con el atletismo comenzó cuando tenía 9 años. "Me dediqué de manera semiprofesional. Fui varias veces campeón de Andalucía en 400 metros con vallas", comentó orgulloso.

Consultado acerca de cuáles son sus expectativas en el Maratón, explicó: "Estoy preparándome, pero no sé si voy a poder estar entre los tres o cinco primeros de mi categoría. Mi objetivo es cubrir los 10 kilómetros por debajo de los 40 minutos".

El domingo 12 de noviembre, Emilio asistirá al parque Aguirre acompañado por amigos de Fernández y por su esposa Lucía, que ya le deslizó la posibilidad de que el año que viene se sume a la competencia. "Por ahora sólo va a estar animándome", comentó este atleta español de 26 años, que ya está enamorado del Maratón Aniversario.