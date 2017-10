Es el momento de enderezar el rumbo

Fotos DESAFÍO. Arnaldo Sialle deberá realizar algunos ajustes en Mitre, que necesita volver a sumar de a tres el viernes próximo, cuando reciba a Almagro.

22/10/2017 -

Mitre había tenido un debut soñado en la B Nacional. Aquel domingo 24 de septiembre, el Aurinegro hacía su presentación histórica en la segunda categoría del fútbol argentino y lo hacía ante su gente y con un triunfo de 1 a 0 sobre Sportivo Estudiantes de San Luis (gol de Gastón Bottino, de penal).

Pero la realidad del Aurinegro, poco menos de un mes después, es diametralmente opuesta. Es que el equipo que dirige Arnaldo Sialle no volvió a ganar desde aquella vez. Acumuló dos empates (ambos de visitante, ante Santamarina de Tandil y San Martín de Tucumán) y dos derrotas (con Nueva Chicago, de local, y ante Deportivo Riestra, en condición de visitante).

Los cinco puntos en igual cantidad de partidos jugados ubican al elenco santiagueño en zona de descenso, con un promedio de 1, apenas por encima de Sarmiento de Junín (0.5) y deportivo Riestra (-2.4, su promedio es negativo porque sufrirá el descuento de 20 puntos al final del certamen).

En los pasillo de Roca y Tres de Febrero se mantiene la calma pese a esta situación. Y frases como "esto recién empieza" y "falta mucho todavía" se repiten una y otra vez. Pero hay que tener en cuenta que este es un torneo corto, de 24 partidos más una fecha libre. Y Mitre ya jugó cinco, es decir el 20.8%, lo que representa un poco más de la quinta parte del certamen.

Otro dato significativo es que este año serán seis los descensos. Y el Aurinegro hoy por hoy necesita superar a tres equipos para zafar.

Todos estos indicadores marcan que es el momento justo de empezar a cambiar. Y es que lo de Mitre no solamente no es bueno desde los números, sino también desde el rendimiento. Más de una vez los propios jugadores reconocieron que al equipo le cuesta asumir la iniciativa, pese a que tiene jugadores para poder lastimar a su rival.

Si el Aurinegro se empieza a atrever un poco más, quizás los buenos resultados aparezcan. Y, por el formato del certamen este año, es muy probable que, saliendo de la zona roja, se consigan los puntos necesarios como para pelear un lugar en el octogonal que otorgará el segundo ascenso a Primera División. Y en el caso de meterse en ese reducido, cualquier cosa puede pasar.

Lo que viene

El momento para empezar a revertir la situación para Mitre será el viernes próximo, cuando reciba a Almagro por la sexta fecha.

Más allá de que todavía duele la derrota ante Riestra, el foco ya está puesto en el "Tricolor".

"El viernes ya tenemos un partido de local. Es importante que empecemos a sumar de a tres y nos hagamos fuertes de local, para nuestra gente y para nosotros mismos, para volver a agarrar confianza", dijo el delantero Aurinegro Ramiro Fergonzi, en diálogo con Radio Panorama.

El ex Flandria recordó la derrota con Riestra: "Ellos se encontraron con esos dos goles pero me parece que no lo merecíamos. Lamentablemente nos encontramos con eso terminando el primer tiempo y en el segundo no lo pudimos dar vuelta".

"Siempre se hace más difícil jugar con uno menos y así y todo llegamos y creamos alguna situación. Nunca bajamos los brazos, eso es importante. La actitud del equipo siempre es rescatable, siempre demostramos que vamos a cualquier lado a ganar e incluso con un jugador menos estuvimos bien", completó.