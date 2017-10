Fotos Peritos necesitan nuevas pruebas de laboratorio para confirmar si Maldonado murió ahogado

22/10/2017 -

Luego de que el juez federal Lleral a cargo del caso Santiago Maldonado señalara que los peritos habían consensuado en que no había lesiones en el cuerpo del tatuador, se conocieron nuevos detalles de la autopsia realizada anteayer en Buenos Aires. Al respecto, medios porteños que citaron fuentes judiciales vinculadas con la investigación, reflejaron que la hipótesis más fuerte es que el joven cuyo cuerpo fue hallado en el río Chubut, en una reserva mapuche, habría muerto por ahogamiento. Ello a partir de la cantidad de agua detectada en los pulmones. Se espera que mañana a las 10, los peritos den a conocer el informe preliminar de la autopsia, que daría cuenta de que el joven tenía una gran cantidad de agua en los pulmones y no tenía signos de haber recibido disparos. La causa de la muerte todavía no fue dilucidada y en las actas labradas durante el procedimiento no se da cuenta sobre la data del fallecimiento. Durante la autopsia se extrajo dermis -la segunda capa de la piel- y ADN para su análisis. Además, se tomó material para realizar estudios de entomología forense, estudio científico de los insectos que permite a los investigadores determinar el tiempo que la persona lleva muerta, así como otros aspectos esclarecedores en un deceso. En la autopsia también se aplicó el "Protocolo de Minnesota", un método utilizado por la ONU para trabajar con casos donde existe presunción de ejecución y en el que pudieran estar involucrados funcionarios del Estado, y no se habrían encontrado signos de tortura.

Además, el cuerpo sólo tenía una bufanda mientras que el pasamontañas, el documento y la cachiporra estaban en una bolsa aparte por lo cual no formaron parte de la autopsia, comentaron las fuentes. Aunque en la autopsia hubo consenso entre los peritos de parte de que el joven no murió como consecuencia de lesiones provocadas por terceros, y que la causa del deceso pudo ser "asfixia por inmersión" o alguna otra causa relacionada con el agua, como hipotermia, resta confirmar muchos detalles en el laboratorio. Es por ello que la definición final de las causales de muerte quedó ad-referéndum de la realización de los estudios de laboratorio, entre ellos los llamados estudios de "diatomeas en médula ósea" lo que podría confirmar si Maldonado murió ahogado mientras intentaba cruzar el río Chubut, lo que se corresponde con el testimonio del "Testigo E" que señaló el lugar donde se encontró el cadáver.

De forma paralela, se le realizará al cuerpo que permanecía en la morgue judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un examen microscópico de fragmentos de pulmón para demostrar si "los daños en los tejidos están relacionados con la asfixia por sumersión". Para el consenso de la mayoría de los peritos "ese habría sido el resultado fatal" (ahogamiento), manifestaron fuentes judiciales. Incluso, uno de los peritos había constatado "marcas en el paladar compatibles con un ahogamiento". No obstante, se estudiará si podría tratarse de una muerte causada por hipotermia ya que el agua del río Chubut tiene una temperatura de entre 2 y 5 grados centígrados. Otro de los temas que estuvieron en debate, fue la cantidad de días que el cuerpo permaneció sumergido en el agua. Al respecto, una parte de los peritos coincidió en que el cadáver estuvo al menos 60 días en el río; otra, todavía quiere hacer más estudios para determinarlo fehacientemente.

También será clave determinar si el cuerpo pudo estar sumergido, para luego emerger y hacerse visible.

Para eso se estudiarán las diferentes características entre distintas partes del cuerpo y "las manos de lavandera", signo del paso del tiempo en el agua.