Fallecieron dos motociclistas en sendos siniestros viales

Fotos LAMENTABLE. La imprudencia se volvió a cobrar la vida de personas que se trasladaban en motovehículos.

22/10/2017 -

Un hombre y una mujer, ambos motociclistas, perdieron la vida prácticamente al instante al chocar contra vehículos de mayor porte, en dos accidentes que ocurrieron en la zona sur de San Miguel de Tucumán, en esquinas que se encuentran distanciadas entre sí por tres cuadras.

Sus tragedias pasaron a engrosar las fatídicas cifras de Tucumán en siniestros viales, la mayoría de ellos motociclistas, una situación que lamentablemente se replica en Santiago del Estero.

En primer lugar, Lorena Vanesa Herrera (28) viajaba por la mañana en una Yamaha YBR sin patente por La Plata y Jujuy de la capital de la vecina provincia, cuando hizo colisión con una camioneta Mercedes Benz Sprinter, conducida por un hombre de 59 años.

La mujer, oriunda del barrio El Salvador, murió al instante. Luego del trabajo de Criminalística y Sanidad, la Fiscalía de turno decidió no adoptar medidas en contra del hombre de la camioneta, según publicó La Gaceta.

Segunda fatalidad

Apenas algunas horas después, en Ayacucho y avenida Independencia de la misma ciudad ocurrió el segundo caso. Un motociclista que viajaba por la avenida hacia el este en su Honda XR chocó contra un colectivo de la Línea 11.

El conductor del rodado menor murió al instante y pasaron varias horas hasta que se pudo identificar quién era, ya que no llevaba consigo ninguna identificación. Solamente se estimaba que tenía unos 50 años y que trabajaba como albañil, ya que en su mochila hallaron masa y cortafierros.

Finalmente, se pudo saber que se trataba de Víctor Hugo Iramaín (54), oriundo de Colonia 3. Al cierre de esta edición, la Justicia no había tomado una determinación sobre el conductor del colectivo, un hombre de 46 años de Famaillá.

Según datos oficiales, el 80% de los accidentados en el NOA son motociclistas, y una gran mayoría no lleva casco, además de que muchos vehículos no tienen espejos y sus conductores no respetan los límites de velocidad ni los semáforos, entre otras infracciones.