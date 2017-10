22/10/2017 -

"Pablito tiene un planchazo en la rodilla, se le hizo un hueco y ameritaba un punto allá, pero no se hizo y ya no se va a hacer. Pero como es un golpe no le complicó ninguna cuestión ligamentaria en la rodilla así que de no mediar problema, va a llegar bien al partido", contó el DT sobre el extremo Pablo Ortega, clave en el equipo ferroviario.