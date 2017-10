"Los dos sistemas nos dieron cosas"

Fotos SATISFACCIÓN. Coleoni está conforme con lo que viene realizando Central Córdoba, independientemente del sistema táctico que utilice.

22/10/2017 -

Central Córdoba arrancó el Federal A con el 4-1-4-1, el mismo sistema táctico que utilizó en la B Nacional. Pero cuando cambió al 4-4-2, el equipo mostró mayor contundencia. Y la derrota en Concepción del Uruguay del jueves pasado, 3 a 0 a manos de Gimnasia, que coincidió con la vuelta del 4-1-41, instaló la polémica sobre la conveniencia de jugar con uno u otro sistema.

Gustavo Coleoni, entrenador ferroviario, siempre abierto al diálogo, aceptó la propuesta de debatir este tema con EL LIBERAL, tras la práctica de ayer, aunque para él no existe tal debate. Y lo fundamentó.

"Jugamos el primer partido y ganamos con el 4-1-

4-1, el segundo también. O sea, ya ganamos dos y el segundo tiempo acá con Ramallo, cuando lo terminamos ganando, sacamos un 9 y pusimos a Pato y Bucci. Tres de los cuatro goles fueron con el otro sistema. O sea, esto del debate, está bien. Pero yo estoy tranquilo porque no lo cambié al sistema porque no lo veía bien al equipo, lo cambié porque hay jugadores que no pueden jugar dos partidos en una semana y porque la cancha de Libertad es chiquita y había que tirar la pelota", analizó.

Luego agregó: "Ganamos en Sunchales y acá se dio que repetimos el sistema, pero al partido lo terminamos ganando cuando sacamos un nueve y metimos a Pato y Bucci. Y allá (ante Gimnasia), veníamos con un recorrido importante de los partidos y necesitábamos poner gente en la mitad de la cancha que juegue. Y fueron con los que nos tocó ganar los dos primeros partidos. Y realmente jugamos mucho mejor, generamos situaciones pero no hicimos los goles que en otra cancha sí hicimos".

Lo cierto es que el "Sapo" no se cierra en un sistema. "Estoy abierto, se que poniendo dos delanteros por ahí perdemos juego pero tenemos uno o dos jugadores más en el área. Pero te repito que no cambié el sistema porque veníamos jugando mal. Reconozco que a lo mejor puedo haber intentado una cosas y haya salido otra, soy totalmente autocrítico y no me creo el dueño de la verdad. Pero no hay que confundir un sistema con el otro, los dos sistemas nos dieron cosas", remarcó.

"Lo importante es tener variantes. Cuando nos toca ganar, da la sensación de que acertamos. Pasa que el hincha o el periodismo analiza el resultado, y en función del resultado analiza el rendimiento. Y yo no puedo hacer eso. Yo tengo que analizar el rendimiento primero, individual y colectivo", dijo para cerrar el debate táctico.

El DT ya piensa en Atlético Paraná, el rival del miércoles a las 22 en el Terrera. Y pese que está último y aún no ganó, Coleoni no se fía de eso: "Galli, Reynoso, Piris, Lencioni, Eckert, Noir, Ylláñez, prácticamente son los mismos que jugaron en B Nacional. Yo anteriormente a esto lo daba como un candidato a pelear. No se le han dado los resultados pero te repito, es prácticamente el mismo plantel que terminó jugando la BN y nos ganó acá. Así que para nosotros es de mucho cuidado, de mucho respeto, más allá de la puntuación que tenga".