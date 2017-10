Ari Paluch fue denunciado por supuesto acoso sexual

22/10/2017 -

Ari Paluch, reconocido periodista de actualidad, escritor y "difusor espiritual" tal como lo expresa en su Twitter, fue denunciado de acoso sexual por una microfonista del canal A24, del grupo América. La intimación ya llegó al sindicato que lo expulsaría de la cadena. Periodistas del canal escribieron duras críticas contra Paluch, algunos haciendo mención directa a él y otros al suceso, y también su solidaridad con la joven denunciante. Por otro lado, algunos fueron duros con algunos de los colegas del conductor del canal.

Así lo informaron diversos colegas de Paluch a través de las redes sociales. Según detallaron a través de Twitter, el conductor abusó de Ariana Charrúa, microfonista del canal.

La primera en hacer eco de la noticia fue Fernanda Iglesias, quien afirmó que la "denuncia la tiene el sindicato" de televisión. Más tarde, fue Ángel de Brito quien confirmó la identidad de la denunciante.

Yanina Latorre, por otro lado, apuntó directamente contra el canal tras acusarlo de encubridor de Paluch y le envió un mensaje a Pamela David, con la que tuvo un fuerte cruce, y que, además de conductora de América, es la mujer del dueño de la señal, Daniel Vila. "El canal que se ensañó conmigo (por el sonado caso de su marido, Diego Latorre, con Natacha Jaitt) protege a un acosador sexual. ¿Y tus clases de moral @PamelaDav?", escribió en Twitter.

Rial, Iglesias y Doman, durísimos

Jorge Rial hizo su descargo mediante su cuenta de Twitter: "Ojalá el periodista acosador de compañeras de trabajo renuncie o lo rajen. No se puede convivir con esas lacras. No yo, por lo menos". A su vez, Fernanda Iglesias escribió en la red social del pajarito: "En A24 hay una denuncia de acoso sexual hacia un conductor. Ojalá no lo tapen. Ayúdenme a difundirlo". En otro tuit remarcó: "La denuncia la tiene el sindicato. Es contra Ari Paluch". Por su parte, otro periodista, en este caso Fabián Doman, arremetió contra su colega Paluch.

"Canal de noticias que termina con número. La víctima es una microfonista", resaltó Doman. Quien también dio su opinión, por Twitter, fue el periodista de Espectáculos Ángel De Brito. "Conductor de noticiero en problemas. La denunciante se llama Ariana. Y al conductor se lo denunciaría en las próximas horas. Hay testigos", escribió.

En el Twitter del propio Ari se pueden leer mensajes críticos por lo que se lo acusa, inclusive haciendo referencias, con doble sentido, al promotor del "Combustible Espiritual". Paluch conduce el segmento de 12 a 14 en la señal de noticias.

Hace poco, Ari se vio envuelto en una polémica tras el fallo de la Justicia que condenó a seis años y medio de prisión al jugador Alexis Zárate por abuso sexual con acceso carnal, cuando Paluch hizo una cerrada defensa hacia el condenado, insultando a la víctima. Ari escribió libros de autoayuda y espiritualidad, entre los que se destacan "El combustible espiritual" (2008), "El combustible espiritual 2" (2009), "Corriéndose al interior" (2011) y "La cuenta regresiva" (2015). Conduce "El Exprimidor" por Radio Imagina, emisora de FM de Buenos Aires. Actualmente su programa va por Radio Latina, FM 101.1.