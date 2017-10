Del Potro se consagró campeón del ATP de Estocolmo y retuvo el título

Hoy 12:30 -

Juan Martín del Potro se hizo grande en Suecia. Con un alto nivel de tenis, la Torre de Tandil, N°19 de mundo, se impuso con autoridad en la final ante el búlgaro Grigor Dimitrov, N° 8 del mundo, por 6-4 y 6-2 y se consagró campeón del ATP 250 de esta ciudad por segundo año consecutivo.

Back to back!@delpotrojuan wins a second #STHLMOPEN title in a row, topping Dimitrov 6-4 6-2. pic.twitter.com/9wBV8f0I7T