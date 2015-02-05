CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Octubre 2017

A LAS 21.30 EL SULTÁN

23/10/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 NOTICAMPI

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE


CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14:

HURACÁN VS. REGATAS (F)

16.30 TELÓN ABIERTO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA.

VS. DEFENSORES DE BELGRANO

20.30 LOS OJOS DE IVANA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 VIVIR SANTIAGO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL

CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.38 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

08.55 BEOWULF. LA LEYENDA

11.08 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

11.37 GEORGE DE LA SELVA

13.23 12 MONOS

15.56 LÍNEA DE EMERGENCIA

17.44 LOS 13 GUERREROS

19.43 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL

TIEMPO

21.59 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 2)

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 ALF (TEMPORADA 2)

10.38 ELVIS ON TOUR

12.24 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

14.48 SINTONÍA DE AMOR

16.47 MI PRIMER BESO

18.42 FILADELFIA

21.00 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

23.25 LA BALADA DEL PISTOLERO

TNT

06.51 MULÁN

08.21 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

09.58 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

12.05 LA CASA DE LAS CONEJITAS

13.53 RÁPIDO Y FURIOSO

15.49 MALÉFICA

17.29 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

19.20 EL HOMBRE DE ACERO

22.00 LA ÚLTIMA BALA

23.42 BLADE TRINITY

01.51 300

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

11.00 HOUSE M.D.,SEASON 5

12.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.55 IT TAKES A KILLER, SEASON 1

13.25 LA TERMINAL

16.00 HOUSE M.D., SEASON 5

17.00 HOUSE M.D., SEASON 5

18.00 CHICAGO P.D., SEASON 1

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

21.00 CHICAGO FIRE, SEASON 6

22.00 ATRÁPAME SI PUEDES

24.50 CHICAGO FIRE, SEASON 6

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FULLSCREEN, SEASON 4

09.30 UNA RECETA PARA EL AMOR

11.25 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA

13.50 WALTER

15.40 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE

17.50 LOS LOCOS ADDAMS

20.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

21.55 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS

LYCANS

23.55 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC,

ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE

PRESENTARÁ PABLO MURATORE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO JUÁREZ.

+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET

FOCHESATO.

+JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW

“30 AÑOS DE HOMENAJE”.

CINE RENZI

(BESARES 186, LA BANDA)

+SÁBADO 18 DE N


CINES

SUNSTAR

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (3D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

23/10 AL 25/10 17:00 (Cast)

MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA

(2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

23/10 AL 25/10 19:30 (Cast) 22:30

(Subt)

CONDORITO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 23/10

AL 25/10 16:00 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

23/10 AL 25/10-17:50 (Cast) 20:00

(Cast) 22:40 (Subt)

UN PAPÁ SINGULAR (2D):

COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

23/10 AL 25/10 17:15 (Cast) 19:40

(Subt)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

23/10 AL 25/10 22:20 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

23/10 AL 25/10 17:00 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

23/10 AL 25/10 22:20 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

23/10 AL 25/10 17:00 (Cast)

GEO TORMENTA (2D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

23/10- 25/10 - 19:30 (Subt)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

23/10 AL 25/10 22:10 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de

un adulto)

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva

(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS

DÍAS)

 
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