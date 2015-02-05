CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Octubre 2017
A LAS 21.30 EL SULTÁN
Por El Liberal
23/10/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 NOTICAMPI
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14:
HURACÁN VS. REGATAS (F)
16.30 TELÓN ABIERTO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA.
VS. DEFENSORES DE BELGRANO
20.30 LOS OJOS DE IVANA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL
CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.38 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
08.55 BEOWULF. LA LEYENDA
11.08 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
11.37 GEORGE DE LA SELVA
13.23 12 MONOS
15.56 LÍNEA DE EMERGENCIA
17.44 LOS 13 GUERREROS
19.43 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL
TIEMPO
21.59 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 2)
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 ALF (TEMPORADA 2)
10.38 ELVIS ON TOUR
12.24 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
14.48 SINTONÍA DE AMOR
16.47 MI PRIMER BESO
18.42 FILADELFIA
21.00 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
23.25 LA BALADA DEL PISTOLERO
TNT
06.51 MULÁN
08.21 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
09.58 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
12.05 LA CASA DE LAS CONEJITAS
13.53 RÁPIDO Y FURIOSO
15.49 MALÉFICA
17.29 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
19.20 EL HOMBRE DE ACERO
22.00 LA ÚLTIMA BALA
23.42 BLADE TRINITY
01.51 300
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
11.00 HOUSE M.D.,SEASON 5
12.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.55 IT TAKES A KILLER, SEASON 1
13.25 LA TERMINAL
16.00 HOUSE M.D., SEASON 5
17.00 HOUSE M.D., SEASON 5
18.00 CHICAGO P.D., SEASON 1
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
21.00 CHICAGO FIRE, SEASON 6
22.00 ATRÁPAME SI PUEDES
24.50 CHICAGO FIRE, SEASON 6
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FULLSCREEN, SEASON 4
09.30 UNA RECETA PARA EL AMOR
11.25 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA
13.50 WALTER
15.40 S.O.S. VECINOS AL ATAQUE
17.50 LOS LOCOS ADDAMS
20.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
21.55 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS
LYCANS
23.55 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC,
ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE
PRESENTARÁ PABLO MURATORE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO JUÁREZ.
+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET
FOCHESATO.
+JUEVES 23 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW
“30 AÑOS DE HOMENAJE”.
CINE RENZI
(BESARES 186, LA BANDA)
+SÁBADO 18 DE N
CINES
SUNSTAR
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (3D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
23/10 AL 25/10 17:00 (Cast)
MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA
(2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
23/10 AL 25/10 19:30 (Cast) 22:30
(Subt)
CONDORITO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 23/10
AL 25/10 16:00 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
23/10 AL 25/10-17:50 (Cast) 20:00
(Cast) 22:40 (Subt)
UN PAPÁ SINGULAR (2D):
COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
23/10 AL 25/10 17:15 (Cast) 19:40
(Subt)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
23/10 AL 25/10 22:20 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
23/10 AL 25/10 17:00 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
23/10 AL 25/10 22:20 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
23/10 AL 25/10 17:00 (Cast)
GEO TORMENTA (2D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
23/10- 25/10 - 19:30 (Subt)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
23/10 AL 25/10 22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de
un adulto)
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva
(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:20 (TODOS LOS
DÍAS)