El Frente Cívico se aseguró la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados provincial

23/10/2017 - La nueva composición de la Cámara de Diputados de Santiago del Estero tras las elecciones de este domingo incluirán una nueva fuerza política mientras que otra perderá representación en el recambio que se hará a partir del 10 de diciembre próximo. El nuevo mapa de la Legislatura santiagueña con los resultados de estas elecciones señala que el Frente Cívico contará para la próxima etapa legislativa con 29 bancas, lo cual le permitirá contar con los 2/3 de los escaños, que le asigna la mayoría absoluta para la aprobación de diferentes leyes. No obstante, dirimirá en el conteo definitivo de votos la posibilidad de acceder al escaño número 30, en una compulsa que mantendrá con el Frente Renovador Un País. A su vez, las elecciones de este domingo le permitieron a Cambiemos, incorporar 7 legisladores a la Cámara de Diputados local. Por su parte, el Frente Renovador Un País lograba hasta el cierre de esta edición, colocar 4 diputados provinciales. Pero, habrá que esperar el escrutinio definitivo para saber si la cuarta banca que estaba en riesgo en el escrutinio provisorio ante el avance de votos del Frente Cívico, no le es arrebatada en el conteo final. Por otra parte, de estas elecciones emergen también dos sectores que se perfilaban con la posibilidad de sumar legisladores con sus fuerzas políticas pero, se quedaron en el camino. En este sentido, el Frente de Izquierda que contó con un legislador en este período legislativo, resignó esa banca ya que no alcanzó los votos necesarios para renovarla. En este caso, el retroceso que tuvo la izquierda fue incluso más fuerte porque en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que se celebraron en agosto, habían obtenido una cantidad mayor de votos que la que sacaron en la elección de este domingo. Por otra parte, un segundo sector que no alcanzó los sufragios necesarios para obtener representatividad legislativa fue Cruzada Santiagueña que no alcanzó el 2% del total de votos emitidos. Asimismo, los partidos nuevos que se integraron a la vida política santiagueña durante este último tiempo, tampoco alcanzaron a obtener una representatividad en la Legislatura provincial. El Partido Reformador, La Nueva Izquierda, el Partido Renovar, el Movimiento Fundacional y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) no alcanzaron a reunir el 1% de los votos positivos emitidos durante la elección de este domingo, según los datos que surgieron del escrutinio provisorio.