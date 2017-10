Fotos La Dirección Electoral Provincial resaltó la participación de la ciudadanía y de los partido

23/10/2017 -

El director Electoral Provincial, Fernando Copte, hizo una evaluación del acto comicial por demás positiva teniendo en cuenta la alta participación del electorado, pero también de las fuerzas políticas y de candidatos, sobre todo en las comisiones municipales. "La verdad que la par ticipación del electorado es mu y b u e n a , s u p e ra l a d e las Paso y llena de alegría ver que el trabajo que uno h a c e p a ra q u e e l e l e c t o r c o n s u l t e e l p a d r ó n y q u e par t i c ipe, dio resul tado" , rescató. "El santiagueño par ticipa activamente y un 80% del electorado se ha volcado a las urnas para ejercer uno de los derechos del electorado, que es elegir quién los va a representar", subrayó. También resaltó con relación a las elecciones para comisionados municipales que "en el interior hubo varios candidatos, cada uno presentó su propuesta y hubo una participación de los distintos espacios políticos. Esto es algo que quiero rescatar: la participación de partidos, de candidatos y del electorado". Escrutinio Además, evaluó que "el escrutinio ha sido muy ágil al igual que el nacional; a las 21.30 a nivel local ya teníamos escrutado el 50% y a las 23.30, el 80%. Se ha trabajado muy bien y esperemos que vayamos mejorando en cada elección", finalizó.