En Santa Cruz, Cambiemos obtuvo un rotundo triunfo ante el Frente de la Victoria

23/10/2017 -

Cambiemos se impuso en Santa Cruz, y generó un hecho contundente: por primera vez en la historia constitucional de la provincia, el radicalismo local tendrá dos de las tres bancas de la provincia en el Senado. Una de las dos será ocupada por el actual diputado Eduardo Costa (UCR-Cambiemos) quien se impuso por más de 12 puntos al Frente para la Victoria y se consolidó como el principal referente del Gobierno nacional en la provincia.

Con el 99,65% de las mesas escrutadas, el frente Cambiemos lidera con el 44,17%, contra el 32,03% del Frente Para la Victoria, valores que representan poco mas de veinte mil votos de diferencia, una brecha apenas menor con respecto al resultado de las Paso.

"Sí, se puede, sí se puede", era el grito que como mantra se repetía en el comité de la UCR, al festejar el triunfo. Allí llegó Costa poco después de las 21, destacó que la provincia se sumó "a la ola de cambio que lidera el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires" y subrayó que el voto a Cambiemos aquí es en respuesta a los aportes del gobierno nacional hacia Santa Cruz.

Costa, quien hoy empieza a desandar su camino hacia 2019 en busca del sillón de la gobernación, aseguró que el pueblo de Santa Cruz con el voto manifestó un freno "al hastío, a la desocupación, a la pobreza, a la corrupción y a la impunidad que en 26 años de gobierno nos ha llevado el kirchnerismo".

La jornada estuvo marcada por la ausencia de la familia Kirchner en la votación, sólo acudió la gobernadora Alicia Kirchner, que lo hizo con una fuerte custodia militar, y apenas realizó breves declaraciones. "No vinieron a votar porque le tienen miedo al pueblo, porque no quieren dar la cara, y porque no saben cómo mirarnos a los ojos después de años de frustraciones y abandono", afirmó Costa en referencia a Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, diputado nacional que tampoco votó.