Fotos Estación Simbolar tiene el comisionado municipal más joven de la provincia

23/10/2017 -

Con apenas 21 años, pero con un largo trabajo social y político, Facundo Omar Maciel Alderete se consagró este domingo como el comisionado municipal electo más joven de toda la provincia. El pueblo de Estación Simbolar y su zona de influencia respaldó su candidatura con un amplio triunfo sobre sus rivales.

El pasado 7 de julio cumplió los 21. Sin embargo, su trabajo político y social comenzó en plena adolescencia, como hijo de una familia con una extensa trayectoria militante en esta comunidad del departamento Banda.

Precisamente, su padre es Omar Alderete, quien dejará la Comisión Municipal a finales de este año.

"Estoy feliz por el apoyo que me han brindado mis vecinos, la gente de los parajes donde venimos trabajando desde hace años, porque esto es fruto de una labor constante por los que más necesitan, no es un trabajo de ocasión para conseguir votos. Así lo he aprendido de mi padre y el objetivo es seguir su camino", dijo el comisionado electo.

Según precisó, "la gente eligió la continuidad de un modelo de gestión que ha permitido el desarrollo de Estación Simbolar".

"Considero que éste triunfo demuestra que los vecinos han elegido una forma de gobernar. No eligieron un candidato por su nombre, sino porque apoyan el modelo de gestión que el Frente Cívico lleva adelante con excelentes resultados en toda la provincia, desde el año 2005, cuando el Dr. Gerardo Zamora y José Emilio Neder iniciaron la etapa más importante de la historia de Santiago del Estero".