Fotos Pedirán la prórroga de la detención para el doble homicida y abusador

23/10/2017 -

Diecisiete días después de la masacre, la Fiscalía pedirá hoy (o mañana) la prórroga de la detención del sujeto que ultimó a la madre y al hermano. Se trata de Walter Aranda, quien adquirió notoriedad la madrugada del 6 de cotubre en La Ensenada, departamento Alberdi. A hachazos, quitó la vida a Norma Gómez, de 62 años, y a Julio Aranda, de 20, mientras dormían en el patio de la casa. Junto con las víctimas, también descansaban dos niñas de 2 y 12 años, sobrinas de Aranda. La investigación indica que con su madre y hermano agonizante, Aranda llevó a una habitación a la de 12, desnudó y abusó. También, persuadirla para que dijera luego que su familia fue asaltada y muerta a golpes. Aún en medio del desconcierto, la sobrina no se calló mucho y ni bien regresó su madre le confió todo lo sucedido. Encrucijada Para entonces, la policía ya había copado la vivienda y trabajaba en los cuerpos. Con evidente timidez, Aranda fue tomando distancia alegando que buscaría algunos animales que marcharon monte adentro. Cerca de las siete de la madrugada, los policías cerraron sospechas sobre el muchacho, a quien hallaron llorando, sentado, junto a un árbol. En minutos, reconoció que él era el autor de los dos asesinatos. En dos semanas, la Fiscalía realizó Cámara Gesell a la menor de 12 años. Habría relatado que su tío la abusó y que al despertar escuchó quejidos de la abuela. Nebulosas Sin embargo, aún hoy las fiscales no logran dar contundencia a ciertos puntos vulnerables del complejo proceso. Por ejemplo, establecer si fue el primer abuso, o bien ya había atacado a la menor con antelación. Otro aspecto es el antagonismo vigente de los médicos: unos sostienen que se trató de un intento de abuso. Y otros arriesgan que hubo ataque sexual. Sea cual fuere la verdad, las conclusiones, por escrito, guiarán mejor a las fiscales Natalia Saavedra y Carla León a la hora de requerir extender la detención del individuo, alojado en la ex Fandet.