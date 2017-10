Fotos Asesinaron de dos balazos por la espalda a un chico de 23 años

23/10/2017 -

Un joven fue asesinado por la espalda de dos disparos mientras circulaba con su vehículo por la zona noroeste de la ciudad de Rosario, y hasta el cierre de esta edición no había detenidos por el homicidio, informaron fuentes judiciales. La víctima, identificada como Adrián Gabriel Pineda (23), fue baleada en la noche del sábado, cerca de las 21 en el cruce de las calles Vieytes y Caracas, en el barrio Nuevo Alberdi de la mencionada ciudad santafesina. Según indicaron las primeras averiguaciones policiales, el chico fue atacado por al menos dos delincuentes cuyas identidades aún se desconocen. A demás, los investigadores precisaron que durante el hecho no hubo un intento de robo, aunque el fiscal a cargo de la causa, Rafael Coria, no descarta ninguna hipótesis. Intento Tras el episodio, Pineda fue trasladado por familiares a un centro asistencial de la zona y luego derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció luego de ser operado. Lesiones Voceros del caso precisaron que el cuerpo presentaba dos heridas de arma de fuego, una en el tórax y otra en un glúteo. En tanto, señalaron que los disparos fueron realizados "por la espalda" de la víctima, que se encontraba sola en su vehículo al momento del ataque. El fiscal Coria ordenó el levantamiento de rastros en la escena del crimen y la toma de testimonios a posibles testigos del asesinato.