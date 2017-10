Fotos Melanie Griffith contó que tiene epilepsia

Durante su participación en unas charlas organizadas por la Women’s Brain Health Initiative en Los Ángeles sobre salud femenina, la actriz Melanie Griffith contó que padece epilepsia. Y aseguró que su mal tuvo que ver con el estrés sufrido durante su matrimonio con Antonio Banderas.

Según dijo, padece de epilepsia desde hace varios años, pero su divorcio de Banderas la "ayudó a sanar". Griffith y Banderas vivieron juntos 18 años, tuvieron una hija, y en 2014 se separaron.

"Nunca supe por qué sucedía. Los dos últimos ataques me dieron a bordo de un barco en Cannes", contó Melanie sobre su enfermedad. "Tuve una gran convulsión y me llevaron al médico; luego volvimos al yate y me dio otra. Cuando regresé a los Estados Unidos fue cuando me dijeron que tenía epilepsia, algo que nunca me habían dicho en estos 20 años", explicó.

Luego vino su polémico comentario: "Ya no me siento estresada. (...) Las mujeres nos hacemos cargo de la familia, tenemos un marido, una vida, los niños, la casa, vamos también a trabajar, no podemos dormir por la noche porque estamos atentas a nuestros hijos. Creo que no he dormido bien en los últimos 35 años. Y todavía no lo hago, porque mi ciclo de sueño está totalmente jodido", declaró ante el auditorio.

Pero, terminar su relación con el actor español la ayudó, según dijo, a volver a su eje.

Sus palabras generaron polémica, y por eso recurrió a Twitter para explicar que lo que dijo fue una humorada.

"Tuve el honor de hablar en el panel de Women’s Brain Health Initiative. Estábamos discutiendo sobre el estrés que vivimos las mujeres con el matrimonio, los hijos, el trabajo, la falta de sueño, el envejecimiento y tantos otros asuntos con los que lidiamos a diario. Hice una broma diciendo que el divorcio fue extremadamente sanador para mí. No estaba culpabilizando a Antonio o a nuestro matrimonio. Lo amo y siempre lo amaré. Me hago responsable de mi salud y continuaré en busca de información para entender mejor a mi cerebro y mantenerme saludable", escribió.