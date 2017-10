Fotos Miriam Lanzoni reveló que un productor quiso abusar de ella

23/10/2017 -

Miriam Lanzoni (37) reveló en el programa de radio "Rompé la tarde", conducido por Santiago Riva Roy, Belén Riva Roy y Lucas Mella por Conexión abierta, el momento más duro que le tocó vivir a lo largo de su carrera.

Es que, de acuerdo con las palabras de la ex mujer de Alejandro Fantino (46), hace 20 años ella buscaba sus primeros trabajos como actriz en Buenos Aires y se encontró con un despiadado productor y actor que intentó abusar de ella durante un casting.

"Es la primera vez que cuento esto. Me pasó al principio de mi carrera con alguien que tuvo un accionar muy feo. Un productor y actor, que sigue vigente hoy en día, me ofreció un guión de cine, me dijo ‘el personaje sos vos. Te lo llevo a tu casa y practicaremos una escena", comenzó recordando.

Y siguió: "Armó un guión y me dijo que hagamos una mini prueba. Yo tenía que hacer como de una hijastra de él. La escena era que él llegaba herido a mi casa y yo lo tenía que besar. Me pidió que hasta le bese el pecho. Me dijo: ‘a ver hasta dónde te animás’, y con esa situación me di cuenta de la especie de casting que me estaba haciendo y frené".

Siempre de acuerdo con las palabras de la reconocida actriz, que por estas horas brilla en la producción internacional de Fox Premium Series "Llámame Bruna", el hombre en cuestión hasta le dijo como para inducirla a hacer algo que ella no quería: "Si no te animás acá, no te vas a animar en el casting".

"Un hijo de mil pu... es una situación de mier... Espantoso. Te sentís violada. Yo tenía 17 años, venía de Chaco sola, sin guita y con ilusiones. Fue una guachada que juegue con eso", remarcó Miriam antes de repetir una vez más que era la primera vez que contaba ese episodio, que al parecer ni siquiera conocía el propio Fantino.

"Es la primera vez que lo cuento. Mi venganza fue el silencio y luego de eso a él le pasaron cosas muy feas y dolorosas. El karma, la vida sola le devolvió. No quiero decir quién es. El tipo no puede creer que yo nunca dije nada", agregó ella con desprecio.

Ya hacia el final de su tremendo relato, Lanzoni admitió: "Me lo volví a cruzar porque sigue en el medio y lo puse incómodo en muchas oportunidades. La primera vez que me lo volví a encontrar yo estaba con Alejandro en una comida y él estaba con su mujer y le clavé la mirada. El tipo casi se muere", recordó.

"La vida le pasó factura de mil maneras. Yo creo en eso. Intentó abusar de la ilusión de alguien y yo no tenía ni para morfar en ese momento. Tuve la sapiencia de decir no". reflexionó.

Además, Miriam confesó otro de los motivos por los que no da a conocer el nombre de esa persona que tanto mal le hizo. "Si lo cuento lo voy a contar un día que yo esté parada en otro lugar. Otra chica salió a denunciarlo, era pulposa y poco conocida y el medio o este mundo machista interpreta que lo hizo para buscar fama, pero yo le creo porque a mí me pasó exactamente lo mismo", reconoció Lanzoni.

Y cerró: "Se lo comenté a mi abogado y me dijo que sin pruebas me puedo comer un juicio. Es un abuso muy grande y le puede pasar a cualquier nena. Yo lo tengo presente como si hubiera sido ayer y cada vez que me pongo en esa situación se me pone la piel de gallina".