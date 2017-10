El actor protagónico Kit Harington lloró al leer el final de la exitosa serie "Game of Thrones"

23/10/2017 -

Kit Harington se prepara para un momento bisagra: la despedida del personaje de Jon Snow de las pantallas. En una entrevista con el programa de la BBC The One Show, el actor de "Game of Thrones" reveló que ya empezaron con las instancias de lectura de los guiones de la octava y última temporada de la serie, proceso que lo sensibilizó mucho. "Hicimos un repaso del guión la semana pasada así que ahora sé todo... lloré mucho con el final. Tenés que recordar que son ocho años de esto, a nadie le importa más que a nosotros", expresó el actor.

Asimismo, Harington habló de la tristeza que le causa tener que decirle adiós a una serie en la que no sólo se fue superando profesionalmente sino también en la que entabló profundas amistades e incluso una relación sentimental con su ahora prometida, Rose Leslie. "Es una institución más grande que cualquier otra institución en la que haya estado. La escuela, la escuela de actuación, lo que sea, me pongo un poco triste de sólo pensarlo. Va a ser muy extraño despedirme de todos y tener la última escena con cada persona, porque no sólo vos estás muy unido a la serie, sino que muchísimas personas alrededor del mundo también lo están", enfatizó, aunque no quiso develar detalles sobre el emocionante final.

La última temporada de "Game of Thrones" constará de seis episodios. Por otro lado, su fecha de emisión no está confirmada, pero oscila entre fines de 2018 y comienzos de 2019. En el futuro pueden llegar a aparecer productos derivados de este gran éxito, según Jane Goldman, la guionista que está trabajando en un spin-off con George R.R. Martin.