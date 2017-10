23/10/2017 -

Luciana Salazar está viviendo momentos felices, a la espera del nacimiento de su hija Matilde. En el marco de lo difícil que le resultó poder concretar el sueño de la maternidad, la modelo, sobrina de Evangelina Salazar y Palito Ortega, recordó que su vida estuvo marcada por etapas dolorosas, como su adolescencia, cuando recibía bullying por parte de sus compañeras: "Siempre recibí mucho bullying, en el colegio, después por mi aspecto, me pegaban chicle en la cabeza, iba a fiestas que me invitaban y me dejaban chicles en el pelo, me amenazaban", dijo en una charla radial con la periodista Catalina Dlugi. Aunque, luego aclaró: "Ahora soy grande, aprendí a perdonar. Siempre generaba que la gente hable por lo bajo y me acostumbré".

Por último, y ante la consulta de Catalina sobre si volvería a estar con Redrado, Luciana destacó: "Yo no soy bruja. No puedo decir ‘no voy a estar nunca más’ ni con él, ni con nadie. Hoy tengo puesta mi cabeza enfocada en mi gordita y en que mi familia esté bien. Hoy no estoy pensando en si volvería con alguien. Puedo decir que estoy abierta al amor sea con alguien o con Martín. Estoy abierta a que la vida me sorprenda".