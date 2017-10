Fotos Obstrucción del conducto lagrimal (1ª parte)

Una obstrucción del conducto lagrimal ocurre cuando el sistema de drenaje de lágrimas es parcial o totalmente obstruido. Las lágrimas no pueden ser drenadas normalmente, causando ojos acuosos, irritados o crónicamente infectados. La mayoría de las lágrimas provienen de las glándulas lagrimales, situadas encima de cada ojo. Las lágrimas fluyen hacia la superficie del ojo para lubricarlo y protegerlo, y drenan a través de unos pequeños orificios (puntos lagrimales) en las esquinas de los párpados superiores e inferiores. Las lágrimas luego viajan a través de unos pequeños canales en las párpados (canalículos lagrimales) al saco lagrimal, situado donde el párpado y la nariz se unen, y continúan a través del conducto nasolagrimal antes de desembocar en la nariz, donde se evaporan o son reabsorbidas. Un bebé puede nacer con una obstrucción del conducto lagrimal (obstrucción congénita del conducto lacrimal). Se estima que casi el 20% de los recién nacidos tienen una obstrucción del conducto lacrimal, pero la condición generalmente se resuelve por sí sola durante el primer año de vida. En los adultos, la obstrucción del conducto lagrimal puede ser el resultado de una infección en los ojos, una inflamación, una lesión o un tumor. Causas Un bloqueo puede ocurrir en cualquier punto del sistema de drenaje de lágrimas. Cuando esto ocurre, las lágrimas no drenan correctamente, causando ojos llorosos y un aumento en el riesgo de infecciones e inflamación en los ojos. Dentro del útero, los bebés tienen una membrana delgada que sella el conducto nasolagrimal. Una obstrucción del conducto lacrimal en los recién nacidos puede ser el resultado de una membrana que no abre como debería durante el nacimiento. Otra causa de obstrucción del conducto lagrimal puede ser una infección crónica en la nariz. La sinusitis crónica puede irritar los tejidos y formar cicatrices que pueden bloquear el sistema lagrimal de drenaje. Otras causas de obstrucción del conducto lagrimal pueden incluir: un desarrollo anormal del cráneo y la cara (anomalías craneofaciales), al igual que en el síndrome de Down u otros trastornos, aumentan la probabilidad de obstrucción de las vías lagrimales; cambios relacionados con la edad en adultos mayores, los cuales pueden causar obstrucción de los conductos lagrimales, incluyendo el estrechamiento de los orificios de los puntos lagrimales; traumatismo en la nariz, tal como una fractura, donde cicatrices pueden bloquear el conducto lagrimal; pólipos nasales (abultamientos en el revestimiento interno de la nariz que afectan a algunas personas con alergias nasales), los cuales pueden obstruir el sistema lagrimal de drenaje; la conjuntivitis, una infección e inflamación de la conjuntiva, la membrana delgada que cubre el ojo. En raras ocasiones, el sistema lagrimal de drenaje puede infectarse y bloquearse, especialmente después de algunas infecciones virales; tumores, los cuales pueden presionar el sistema lagrimal e impedir drenaje. Si un ojo drena y es lloroso o está constantemente irritado o infectado, usted debe consultar a su oftalmólogo. Síntomas Los síntomas de una obstrucción del conducto lagrimal pueden incluir ojos llorosos o lagrimeo de los ojos. Dichos síntomas pueden empeorar después de un resfriado o infección sinusal. Además, los síntomas pueden ser más evidentes después de una exposición al frío, al viento o a la luz solar. Cuando los conductos lagrimales se bloquean, las bacterias atrapadas en el saco lagrimal pueden producir una infección llamada dacriocistitis. Los síntomas de la infección incluyen: inflamación, dolor y enrojecimiento de la esquina interior del ojo, o alrededor del ojo y la nariz; infecciones recurrentes en el ojo; descargas de mucosa en el ojo; costras (lagañas) en las pestañas; visión borrosa; coloración de las lágrimas por sangre; fiebre. Diagnóstico Su oftalmólogo diagnostica un conducto lagrimal obstruido a través de una serie de pruebas que incluyen un examen médico completo de los ojos. Él o ella discutirá su historia clínica y examinará a fondo sus ojos para comprobar si hay otras posibles causas. Su oculista usará también ciertas pruebas para determinar si el sistema de drenaje lagrimal está obstruido. Un líquido especial se vacía sobre la abertura del conducto lagrimal afectado. Si el líquido no puede ser degustado en la garganta, una obstrucción del conducto lagrimal es diagnosticada. Otros exámenes pueden incluir una radiografía o una tomografía computarizada de la zona del conducto lacrimal (llamada dacriocistografía). Tratamiento Ocasionalmente, más de un tratamiento o procedimiento son necesarios antes de que la obstrucción del conducto lacrimal se abra completamente. Es probable que su médico le prescriba antibióticos, si se sospecha la presencia de una infección. Muchos bebés con obstrucción del conducto lagrimal mejoran por sí solos en los primeros meses de vida, a medida que el sistema de drenaje madura o la membrana que sella el conducto nasolagrimal se abre. En algunos casos, su oftalmólogo puede recomendar una técnica de masaje especial para ayudar a abrir la membrana que cubre la abertura inferior en la nariz de su bebé. El doctor hará una demostración de cómo realizar el masaje correctamente. En la mayoría de los casos de conductos lagrimales obstruidos por una lesión facial, el sistema de drenaje vuelve a funcionar por sí solo pocos meses después de la lesión, y ningún tratamiento adicional es necesario. Su oculista puede recomendar esperar unos meses después de que ocurra la lesión antes de considerar una cirugía para abrir la obstrucción del conducto lagrimal.