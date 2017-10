La foto de Messi viéndose jugar es furor en Internet

Fotos FOTO TOMADA DE LAREPUBLICA.PE

Hoy 15:21 -

En el último partido entre el FC Barcelona contra Málaga FC se ha convertido en viral a través de Instagram por mostrar a Lionel Messi en la cancha y a su doble en la tribuna.

En la imágen muestra al delantero en un primer plano borroso y de fondo un fanático muy parecido al futbolista tomándole una foto con su celular.

El fanático es Reza Paratesh, un iranó con un gran parecido físico al jugador que pudo hacer su sueño realidad, conocer el Camp Nu. Además, confesó para medios españoles que ya no puede salir a la calle sin que le pidan posar para una selfie e incluso autógrafos. "Perdí mi intimidad, pero no me importa porque también siento que puedo ilusionar a mucha gente; y eso me hace muy feliz", manifestó.

