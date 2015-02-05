CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Octubre 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

24/10/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

01.00 HACIA LO SALVAJE

01.15 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN

VS. REGATAS (FEM.)

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ESTUDIO ABIERTO

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

22.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA

CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO

MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y

LA CULTURA


PELÍCULAS

CINEMAX

07.07 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.21 PALABRAS ROBADAS

09.16 UN PAPÁ MUY PODEROSO

11.38 UN VIERNES DE LOCOS

13.28 CRIATURAS NOCTURNAS

15.30 GREMLINS

17.33 HERMOSAS CRIATURAS

19.58 SEÑALES

22.00 EXORCISMO EN EL VATICANO

23.41 POSESIÓN SATÁNICA

TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 2)

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 ALF (TEMPORADA 2)

10.38 MOONWALKER

12.25 MI PRIMER BESO

14.21 TODO POR UN SUEÑO

16.19 UN ROMANCE PELIGROSO

18.34 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

21.00 LA ROCA

23.48 ESCAPE DE NUEVA YORK

TNT

06.52 SPOOKY BUDDIES. CACHORROS

EMBRUJADOS

08.26 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

10.34 EL HOMBRE DE LA CASA

12.23 KARATE KID 2

14.28 LA TIERRA PERDIDA

16.23 SI YO TUVIERA 30

18.09 EL HOMBRE DE ACERO

20.51 300

23.00 EL MAESTRO

00.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

01.55 INFRAMUNDO. LA EVOLUCIÓN

UNVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.50 CHICAGO P.D., SEASON 1

13.45 IT TAKES A KILLER, SEASON 1

14.15 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

16.00 HOUSE M.D., SEASON 6

17.00 HOUSE M.D., SEASON 6

18.00 CHICAGO P.D., SEASON 1

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19, SEASON 19

21.00 CHICAGO P.D., SEASON 5

22.00 TORTUGAS NINJA

STUDIO UNIVERSAL

09.15 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA

11.40 LOS INTOCABLES

14.05 ENEMIGO OCULTO

16.05 BLACKWOOD

18.00 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS

LYCANS

20.00 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN

22.10 LEGIÓN DE ÁNGELES

24.20 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387 )

+VIERNES 27, A LAS 21.30, EL CORO ESTABLE DE LA PROVINCIA Y ORQUESTA

ENSAMBLE AZUL PRESENTAN “INDIANAS” (PARA CORO MIXTO Y PIANO)

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS

POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ

PABLO MURATORE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO JUÁREZ.

+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.

+JUEVES 23, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.

CINE RENZI

(BESARES 186, LA BANDA)

+SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO PRESENTA SU

NUEVO CD.


CINES

SUNSTAR

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (3D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 25/10 17:00 (Cast)

MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA

(2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/10 19:30 (Cast) 22:30

(Subt)

CONDORITO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 25/10 16:00 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 25/10-17:50 (Cast) 20:00

(Cast) 22:40 (Subt)

UN PAPÁ SINGULAR (2D):

COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/10 17:15 (Cast) 19:40 (Subt)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)

HOY AL 25/10 22:20 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 25/10 17:00 (Cast)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 25/10 22:20 (Subt)

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 25/10 17:00 (Cast)

GEO TORMENTA (2D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 25/10 - 19:30 (Subt)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

HOY AL 25/10 22:10 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto) CASTELLANO 2D 20:00 -

22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP

CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva

(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 20:20

(TODOS LOS DÍAS)

 
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