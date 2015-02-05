CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Octubre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
24/10/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
01.00 HACIA LO SALVAJE
01.15 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET POR EL 14: HURACÁN
VS. REGATAS (FEM.)
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ESTUDIO ABIERTO
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
22.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA
CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO
MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.07 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.21 PALABRAS ROBADAS
09.16 UN PAPÁ MUY PODEROSO
11.38 UN VIERNES DE LOCOS
13.28 CRIATURAS NOCTURNAS
15.30 GREMLINS
17.33 HERMOSAS CRIATURAS
19.58 SEÑALES
22.00 EXORCISMO EN EL VATICANO
23.41 POSESIÓN SATÁNICA
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 2)
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 ALF (TEMPORADA 2)
10.38 MOONWALKER
12.25 MI PRIMER BESO
14.21 TODO POR UN SUEÑO
16.19 UN ROMANCE PELIGROSO
18.34 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
21.00 LA ROCA
23.48 ESCAPE DE NUEVA YORK
TNT
06.52 SPOOKY BUDDIES. CACHORROS
EMBRUJADOS
08.26 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
10.34 EL HOMBRE DE LA CASA
12.23 KARATE KID 2
14.28 LA TIERRA PERDIDA
16.23 SI YO TUVIERA 30
18.09 EL HOMBRE DE ACERO
20.51 300
23.00 EL MAESTRO
00.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
01.55 INFRAMUNDO. LA EVOLUCIÓN
UNVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.50 CHICAGO P.D., SEASON 1
13.45 IT TAKES A KILLER, SEASON 1
14.15 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
16.00 HOUSE M.D., SEASON 6
17.00 HOUSE M.D., SEASON 6
18.00 CHICAGO P.D., SEASON 1
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19, SEASON 19
21.00 CHICAGO P.D., SEASON 5
22.00 TORTUGAS NINJA
STUDIO UNIVERSAL
09.15 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA
11.40 LOS INTOCABLES
14.05 ENEMIGO OCULTO
16.05 BLACKWOOD
18.00 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS
LYCANS
20.00 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN
22.10 LEGIÓN DE ÁNGELES
24.20 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387 )
+VIERNES 27, A LAS 21.30, EL CORO ESTABLE DE LA PROVINCIA Y ORQUESTA
ENSAMBLE AZUL PRESENTAN “INDIANAS” (PARA CORO MIXTO Y PIANO)
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 29, A LAS 18, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS
POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ
PABLO MURATORE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO JUÁREZ.
+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.
+JUEVES 23, A LAS 22, THE BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30 AÑOS DE HOMENAJE”.
CINE RENZI
(BESARES 186, LA BANDA)
+SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO PRESENTA SU
NUEVO CD.
CINES
SUNSTAR
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (3D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 25/10 17:00 (Cast)
MÁS ALLÁ DE LA MONTAÑA
(2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/10 19:30 (Cast) 22:30
(Subt)
CONDORITO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 25/10 16:00 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 25/10-17:50 (Cast) 20:00
(Cast) 22:40 (Subt)
UN PAPÁ SINGULAR (2D):
COMEDIA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/10 17:15 (Cast) 19:40 (Subt)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, Drama (+ 13 AÑOS)
HOY AL 25/10 22:20 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 25/10 17:00 (Cast)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 25/10 22:20 (Subt)
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 25/10 17:00 (Cast)
GEO TORMENTA (2D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 25/10 - 19:30 (Subt)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
HOY AL 25/10 22:10 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto) CASTELLANO 2D 20:00 -
22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP
CASTELLANO 2D 17:30- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAY 13 AÑOS C/Reserva
(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:40 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GEO TORMENTA ATP C/ LEYENDA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 20:20
(TODOS LOS DÍAS)