FÚNEBRES | 24 de Octubre de 2017

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. "Volaste al cielo como un pájaro en busca de la gloria de Dios. Rogamos al Padre te dé el descanso eterno. En tu paso por la tierra dejastes verdaderos ejemplos, que hoy nos sirven mucho para intentar ser lo que tu has sido un ejemplo de vida". Su esposa Ana Patricia Coronel de Abdala e hijos Eduardo Abdala y Amir Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. "Que gran dolor sentimos por tu partida: Siempre te amaremos, vivirás eternamente en nuestros corazones. Rogamos que el Señor te tenga en su Santa Gloria y que brille para ti la luz que no tiene fin". Su madre Nora Dacuar, su hermano Fernando Abdala, tu hermana política Cristina Antoniz, sus sobrinitos Francisco y Facundo Abdala. Rogamos oraciones en tu memoria.

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Sus padres políticos Lorenzo Coronel y Analía, hermanas políticas Rita y Carla participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Tu corazón estará cerca del maestro. Su tía Yoli, sus hijos Adriana, Carlos y María y sus nietos recordarán siempre de vos que serás nuestro ángel de la guarda.

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. "Que la luz de Dios ilumine tu camino hasta su regazo y que brille para ti la luz que no tiene fin". Su tía Nélida Abdala y sus hijos Roxana y José Barrionuevo; Sebastián, Claudio y Agustín Corti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. "Te rogamos Señor, dale a su alma el descanso eterno y que brille sobre él tu eterna luz, que en paz descanse". Su prima Roxana Barrionuevo, sus hijos María Virginia, Luis Facundo y María Gracia Azar Barrionuevo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Que el Señor lo reciba en la gloria y brille la luz que no tiene fin. Sus tíos Musa, Yoli, Rosa y Elena Azar y sus respectivas familias participan con mucho dolor su irreparable perdida.

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. La comisión directiva del bicicross "ASABI" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro piloto Chino Abdala y esposo de la Sra. Ana Coronel de Abdala, miembro de dicha comisión. Rogamos pronta resignación para su familia.

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. José Antonio y Olga, Lisandro y Santiano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Valeria Ochi, sus hijos Joaquín y Gonzalo Palomo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Ana, a sus hijos Amir y Eduardito en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Gustavo, Safir y Nahuel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Ana, a sus hijos Amir y Chino en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE DE GÓMEZ, ELENA (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Promoción 1948 de Maestros de Escuela Normal Manuel Belgrano participan con profundo dolor su partida al encuentro con Dios y sus seres amados. Acompañamos a sus familiares, hijas e hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranieto en esta dolorosa circunstancia. El Señor te iluminará por tu amor, labor y generosidad aquí en la tierra. Pocha querida, siempre te recordaremos. Descansa en paz. Elevamos oraciones en su memoria.

ALDERETE DE GÓMEZ, ELENA (POCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/17|. Norma Yolanda Salazar de Fiad, e hijos Adriana, José Ricardo, Luis Eduardo y Claudia Inés Fiad recordamos y sentimos como si fuera ayer. Recorriste caminos de tu multifacético trayecto laborioso de la actividad docente, tus creaciones literarias, publicadas periodísticamente y recitadas en encuentros culturales. La exquisita sensibilidad en la formación de tus hijos, con la generosidad tallada en la iglesia e instituciones necesitadas de tu aliento y empuje de "amar al prójimo como a ti mismo". Tus genes se transmiten en tu amada hija María Esperanza, quién desde Alemania periódicamente enviaba recursos para mitigar necesidades y angustia de santiagueños en épocas críticas. Querida Pocha, siempre estarás en nuestros recuerdos. Con tu sonrisa y alegría ¡eras un canto a la vida! Querida e inolvidable Pocha, el Señor te ilumine con su Gloria y la Virgen te cubra con su Manto Santísimo.

ÁLVAREZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Sus hijos Antonio, Luis, Carlos, Jimena, Alejandro; hijos pol., nietos, bisnietos, su madre María, hnos. Aníbal, Jerónimo y demás fliares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol, casa de duelo sala 3 Pedro L. Gallo 330. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ÁLVAREZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su madre María L. Lobo de Álvarez participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega por el eterno descanso de su alma y oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

ÁLVAREZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Sus hermanos Jerónima Álvarez, Aníbal A. Álvarez, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ÁLVAREZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su hermano político José, Callolo, Borelo, Bartolo, Ojito, María Matilde, Norma y Rita Galle participan con dolor su fallecimiento. Vivirás en nuestros corazones.

ÁLVAREZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Natalia S. Álvarez, su esposo e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ÁLVAREZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Pablo Aníbal Álvarez, su esposa e hijo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ÁLVAREZ, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Trinidad Álvarez, Carlos Guardo e hijos participan el fallecimiento de su sobrinos y primo. Ruegan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Sus primas Marcia, Susana y Rodolfo Soria y Ana María Elli participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Norma Neme de Pece y familia acompañan a la familia Deltrozzo en tan triste momento. Ruegan por su descanso y el consuelo a su familia.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Mariana Quainelle y familia acompañan con profundo dolor a toda la familia.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Adrián Carabajal, Alicia Quainelle, Baltazar y Gissel participan con profundo dolor su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Juan Carlos Llarrull y familia participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Isabel Peregrín, Ricardo Seleban y Mónica Nader acompañan a Juan e Inés en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Teresa, Miguel, Enrique, M. Mercedes Elli y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Junta Ejecutiva, presidente Ing. Agrim. Ramón E. Perez y personal del Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del ex- Vicepresidente y Vocal Titular del Grupo I Ingenieros Civiles, Ing. Civil Guillermo Pablo Deltrozzo. Ruegan oraciones en su querida memoria y consuelo para sus familiares.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. La comisión directiva del Centro de Ingenieros Civiles, participa con profundo dolor el fallecimiento del colega y vocal titular del CICSE, rogando por su eterno descanso. Elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Ing. Ángel Guillermo Russo participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo, acompañando a su familia en este doloroso momento, rogando por una cristiana resignación.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Tano Campitelli y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Martha Matach, Alberto Matach y Mercedes Olmedo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. La CPN María Inés López Moreno participa con dolor el fallecimiento del padre de la Dra. Verónica Deltrozzo. Ruega oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Dr. Durval Palomo y Elena Díaz Esteve y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Antonia de Amil Feijóo; sus hijos Mirta y Luis Asato, Augusto y Cristina Lemos, Miriam y Jorge Domínguez y Susana con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su querida familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. El CPN Luis Ricardo Marhe participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Alberto "Chiquitín" Paz, Alejandra Auad y familia acompañan en el sentimiento al querido primo Juan e Inés. Elevan oraciones en su memoria.

DELTROZZO, GUILLERMO PABLO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad de Cuba y sus hijos Domingo Gabriel y María Laura participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, SANTIAGO JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/17|. José Emilio, Niky, Juan, Carlos, Adrián, Magui, Carmen, Mariana, Yesi, Rafa, Claudia, María Rosa, Cristina, Marcia, Bety, Xime, Guadalupe, Valeria, María Esperanza, Antonella, Analía, Rita, Caro, María Silvia y Lili participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su ex compañero de oficina Santi. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, YONATHAN (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Su madre Aurelia Gómez Uñates, sus hermanos Rosa, Rocío, Ramona, Alberto, Lorena, Esteban, Luciano, Joana, Emanuel, David, Macarena, hnos. políticos, sobrinos y demás Familiares. Sus restos fueron Inhumados ayer en el cementerio Los Flores. SERV. REALIZ. POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - T. 4219787.

LLAGUNO, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Dra. Elina Villalba, sus hermanos Agustín, Roberto y Carlos participan con dolor el fallecimiento de su primo Tego y acompañan a sus hijos Ariel, Carolina y Lourdes. Ruegan una oración en su memoria.

LLAGUNO, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza de la Esc. Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento del Sr. padre de la profesora, Carolina Llaguno, y acompañan a su familia elevando una oración en su querida memoria.

LLAGUNO, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Su compañero y amigo Eduardo Franco, participa con pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LLAGUNO, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Su amigo y vecino de calle Alem: Pepe González acompaña en estos tristes momentos a los hijos y demás familiares del querido "Tego". Ruega oraciones en su memoria.

LLAGUNO, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Los ex directivos y amigos del club Mitre: Kike Villalba, Mario Álvarez, Hugo Concha Argañaraz (Rubio), Rubén Ovejero Singer, Valentín "Yacaré" Suárez; Ramón "Negro" Gallardo, Osiris Faccio, José Cordero, Eduardo Ayunta, Tito Pérez, Raúl Nassif, Arq. Ramón Núñez, Ing. Rodolfo Ibáñez, Raúl Suárez, José "Pepe" Brizuela y Guilli de Aliende participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NEME DE SALOMÓN, SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Norma Yolanda Salazar de Fiad e hijos: Adriana, Ricardo, Luis, Claudia Fiad y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a todos sus hijos, nietos y bisnietos. Mi querida cuñada Peque Salomón y hermano Armando: Yola y familia rogamos al Señor los fortalezca y consuele con más Fe, con Paz y Esperanza, en el reencuentro Celestial.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/17|. Querido compañero, que descanses en paz. Alberto Paz, Alejandra Auad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/17|. Los amigos de su hermano Hugo: Dr. Lulis Walter Frías, Nora Toloza y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan plegarias a su querida memoria, pidiendo a Dios que otorgue resignación a sus familiares.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/17|. Antonio Pianezzola y familia participan el fallecimiento del hermano de su querido amigo contador Paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/17|. Victorio Pianezzola y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA DE KERSZBERG, ROSA MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Alberto Nicolás Paz, Alejandra Auad y familia acompañan a sus queridas amigas Marcela, Gabriela y demás familiares en este difícil trance. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA LILIANA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/17|. "Estelita: En este día tan especial te mando besos en tu "Feliz Cumple". Siempre te recordaremos con mucho cariño, descansa en paz en la Casa del Padre. Su tía Martha. Eleva oraciones en tu querida memoria.

RODRÍGUEZ, AÍDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Su esposo Eulogio Antonio Gallo, sus hijos Negro, Noli, Ariel, Rita, Lalo, hijos políticos Roxana, Maga, Ros, nietos, bisnietos, su hna. Silvia, su cuñado Flaco y demás familiares y amigos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SAYAGO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAYAGO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. María Inés Villaverde y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Que descanses en paz mi querida niña, nunca te olvidaré. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Sus compañeras de trabajo: Miriam Medina y Daniela Luna participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Familia Pereyra y Ne participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Francisco Pérez Nazar y Dr. Cristian Cocheri participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso en paz.

SAYAGO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Las autoridades y la comunidad educativa de la Escuela Superior de Periodismo "Mariano Moreno" participan el fallecimiento de su alumna y acompañan con gran dolor a la familia en tan difícil momento.





CASTRO MENÉNDEZ, JOAQUÍN DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. Sus padres y hermanos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Merced, al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Querido papito, es difícil describir en unas líneas los que sentimos porque ya no estás en cuerpo entre nosotros, pero tu espíritu está presente. Te sentimos en nuestros corazones y vivirás por siempre en ellos. Y así será eternamente. Sus hijos Rolo, Carlos, Luján, Marcela y sus nietos Jesús y Vladimir, su yerno Juan Collado y Franco Bravo invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 en la Pquia. Espíritu Santo Bº Ejercito Argentino.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Hoy hace 9 días que cerraste tus ojos, que tu corazón dejó de latir, duele mucho tu ausencia muy amor, aunque mis ojos no te puedan ver, ni mis manos tocarte siento que estás conmigo, tu imagen siempre presente a mi lado. Jamás morirás porque tu recuerdo se mantendrá vivo en mi vida. Te extraño mi amor. Tu esposa Hilda Maldonado invita a la misa que se realizará hoy a las 19 en la Pquia. Espíritu Santo Bº Ejercito Argentino.

GALLARDO, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. Ya pasaron 2 años de tu triste e inesperada partida, parece que fue ayer. Causó mucho dolor y dejó heridas en mi corazón difíciles de cicatrizar. Pensar una vida sin vos se me hace imposible. Quiero que estés a mi lado, pero sé que no se puede. Pero puedo sentir que a cada paso que doy allí estás para darnos protección espiritual. Es una pena que no puedas disfrutar de nuestras dos ardillas que crecieron de golpe para convertirse en mi sostén. Es difícil aceptar tu ida. Lo único que deseo profundamente es tu eterno descanso e paz y solo espero que se haga justicia, porque no mereces haber perdido la vida de esa manera. Vos que amabas tanto vivir y disfrutar cada momento, en familia, con amigos, con tu pasión que era el fútbol, tu trabajo, el cual amabas. No te entiendo porque te pasó esto, te juro mi amor, que no hay día que no te aparezcan en mi mente. Te amo, te extraño con toda mi alma, estás en mi corazón, en cada rincón de nuestra casa, en tus hijitas estás, nunca te fuiste de este lugar, yo sé que te repartes entre el cielo y la tierra, porque seguís siendo una grande en todo y porque dejaste huellas hermosas que jamás se podrán borrar. Invitamos a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Su esposa Rosita, sus hijitas Marti y Bianca.

GALLARDO CORTÉS, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. Hijo querido, no sé que hacer, te busco y te busco y no se que hacer, quiero correr y correr para alcanzarte a donde estás, yo siento que estás cerca. Yo se que estas, pero quiero verte, tocarte, abrazarte, besarte tantas veces como siempre, que me hables, que me llames y me digas - Hola madre querida! Te amoooo - como decías, como voy a seguir viviendo sin vos? Como? Como si te has ido, y me has dejado con este dolor que me estruja el alma. Hijo amado, nunca, nunca pensé, ni me imaginé que te irías antes, y de esa manera tan cruel, hijo, hijo mío, es una pesadilla de la que no puedo despertar. Pido una oración en su querida memoria. Su madre Cristina invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José Bº Belgrano, al cumplirse dos años de su trágica muerte. Sus padres Enrique y Cristina, hermanos Gabriel, Pamela y Carito, sus sobrinos ahijados Déboah, Máximo, Nahuel, Delfina, Tatiana, Mateo, Gustavito Gabriel y demás familia.

GALLARDO CORTÉS, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. A dos años de su trágico fallecimiento. Hijo mío, no hay mañana que no despierte pensando en vos, que no sales de mis pensamientos mi Gusti, mi poeta, mi pollito, mi hijo amado, el tiempo no borra ni borrará nada de ti, tu recuerdo sigue, sigue intacto en mi corazón. Gusti, hijo, que no daría porque estés aquí, y, no sentir este dolor, este vacío que quedó desde aquel día que apagaron tu vida en un instante. Gusti, amado hijo de mi alma, dos años de tu ausencia física y me es difícil vivir sin vos. Aun no puedo creer en esta dolorosa verdad que rasga mi alma. Cuantas veces te pienso y constantemente me repito porque...! Porque...! Sus padres Enrique y Cristina invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. San José Bº Belgrano. Ruegan una oración en su memoria.

GALLARDO, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. Hijo, te fuiste una mañana sin despedirte, te fuiste a un mundo mágico, cerca de las estrellas para convertirte en una de ellas para cuidarnos desde lejos con tu luz brillante. Te extrañaremos por el resto de nuestras vidas. Tus suegros Raúl Corvalán, Adelina, tus cuñados Ramón Roxana, Cecilia, tus sobrinos, Fátima, Victoria y Lizandro invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplir dos años de su fallecimiento.

QUINTERO, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Ya pasaron tres meses, cada día que pasa nos aferramos a los recuerdos que disfrutamos juntos. Tus palabras, tu reír, tus bromas, el verte pintar... Esos cielos coloridos llenos de pájaros... Hoy imaginamos que a los amaneceres eres tú quien le das color... Todos los días. Cuchi, siempre estarás en nuestros pensamientos. Su esposa Noemí, hijos y nietos invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia La Inmaculada, al cumplirse tres meses de su fallecimiento.

TOSCANO, RICARDO SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su esposa Mónica, sus hijos César, Martín y María Julia; su hijo político Leandro Vittar; sus nietos Agustín, Santino, Luz Martina y Guillermina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.





PÁEZ, ADOLFO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/98|. Eternamente vivirás en nuestros recuerdos, desde aquí pedimos al Señor por tu eterno descanso y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Olga, su hija Myriam, nietos y bisnietos.





DÍAZ, ANALÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. Sus hijos Oscar, Roberto, Graciela, Mirian, Teresita, Villalba; h. pol., nietos y demás fliares. participan su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Misericordia. Sev. AMTAE - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GALVÁN, JULIA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su hija Susana, su hijo pol. Ramón, sus nietos Ángela, Fabiana y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cemet. Jardín del Sol a las 10 hs., casa de duelo sala vel. 2 L.B. Belgrano 532.. Serv. Unión Ferroviaria - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TORRES, WALTER RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Sus padres Walter Torres e Inés Quintana, su hija Francina, su hermana Cintia, hermano político Humbert, su sobrina Valentina y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy a las 16 en el cementerio Los Romanos. Cob. NORCEN SRL. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - T. 4219787.





ARCE, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/17|. Querida madre: "El Señor te miró cansada que no te ibas a curar y te estrecho en sus brazos, susurrando al oído ven conmigo, con lágrimas en los ojos te vimos desvanecer. Tu corazón de oro dejó de palpitar; hoy hace 3 meses de tu partida y el recuerdo de tu inmensa bondad y ternura nos hace sentir el vacío de tu ausencia, te pedimos que nos des las fuerzas, nos protejas y guíes a cada uno de nosotros". Sus hijos Belén, Alex y María; su nieto Federico y yerno Dani; sus hermanos Rosa, Marta, Viviana, Norma, Ramón y Luis Mario; sus sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se realizará en la iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs.

DÍAZ, DAVID SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Quien pasó por nuestra vida y dejo luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Sus cuñadas Elba Vélez y Mabel Vélez, sus cuñados políticos: Pilo Tolosa y René Domínguez, sobrinos: Claudia, Fernando y René Tolosa; Dalila Domínguez; Ariel Jiménez y sus respectivas familias invitan hoy al responso a las 08:30hs en el Cementerio Jardín del Sol y a la misa a las 20:00hs en la parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la casa del Señor.

DÍAZ, DAVID SANTOS (Pety)(q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Seguimos nombrándote y reímos de tus ocurrencias, aquellas que vos nos enseñaste, que grande fue tu ausencia y se desprende una lágrima cuando se cuenta una de tus anécdotas, ha sido nuestra alegría y en nosotros guardamos tu sonrisa. Fuiste compañía, habilidad y perseverancia, y hoy todos somos sabios poniéndolos en práctica y recordándote. Y nos hacemos fuertes y resistimos convencidos de que has pasado a una mejor vida. A 9 días de su fallecimiento, su esposa Martina, sus hijos David, Marti, Gaby y Diego; sus hermanos y demás familiares invitan al responso que se llevará a cabo hoy a las 8.30 en el cementerio Jardín del Sol y a la misa en la iglesia Santiago Apóstol a las 20 hs. Rogamos una oración en su memoria.

HOFF, JORGE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/14|. Amado padre y esposo, ya pasaron 3 años de tu partida y tu recuerdo sigue vivo en cada momento de nuestras vidas, para guiarnos y acompañarnos, siempre fuiste un marido amigo y compañero; un padre dedicado y amoroso, y por ello te recordamos con amor y con la alegría de los momentos vividos. Tu partida nos dejó un gran vacío y dolor, nos consuela agradecen a Dios haberte tenido en nuestras vidas y que hayas dejado una hermosa huella de amor. Vives en cada recuerdo, porque fuiste, sos y serás nuestro gran orgullo papá! Su esposa Teresa, sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa en su memoria hoy 24 a las 19 hs. en la iglesia de Nuestra Sra. de Lourdes, La Banda.





RÍOS DE SEGURA, ELSA NELDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. La supervisora escolar Lic. Mable Torres, personal directivo y docente de la zona de supervisión N° 37 del departamento San Martin participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la supervisora escolar Elsa. Ruegan una oración en su memoria.

RÍOS DE SEGURA, ELSA NELDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/17|. La comunidad de San José Obrero de Clodomira participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Elsita en este doloroso momento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.





ROSALES DE LLUGDAR, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/01|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus hijos Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo y María Arsenia Llugdar; sus hijos políticos; nietos y demás familiares la recuerdan con gran dolor al cumplirse 16 años de su partida al reino celestial. Siempre estarás presente entre nosotros. Laprida. Choya.

