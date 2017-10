Evangelio según San Lucas 12,35-38.

24/10/2017 - Jesús dijo a sus discípulos: “Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. S e a n c omo l o s h omb re s q u e e s p e ra n e l re - greso de su señor, que fue a una boda, para abr i r l e apenas llegue y llame a la puerta. ¡ Fe l i c e s l o s s e r v i d o - res a quienes el señor encuentra velando a su llegada! L e s a s e g u r o q u e é l mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlo. ¡Felices ellos, si el señor llega a medianoche o a n t e s d e l a l b a y l o s e n - cuentra así!”. Comentario “ Te n ed c e ñ ida l a c i n - t u ra ” comi e n z a di c i e ndo Jesús en el Evangel io de hoy. Y solo un par de l í - neas después nos asegura que si vivimos con esa actitud, será Él en person a q u i e n s e c e ñ i r á p a ra servirnos. Nada nos pide Dios que no esté dispuesto a hacer Él por nosotros y con nosotros. No hay sugerencia alguna en Jesús en que pod amo s s e n t i r q u e j u e g a con ventaja. El evangelio de hoy es una bienaventuranza: “Dichosos... felices... bienaventurados” . Los especialistas bíblicos no acab a n d e e n c o n t ra r l a p a - labra más adecuada para t radu c i r a l c a s t e l l a no e l “Makárioí” griego. Implica la felicidad del “alégrense y gocen” que canta hoy el salmo 39. Y e s t amb i é n l a p r o - mesa de Lucas: “Si os encuent ra as í , ceñidos , en ve l a , di spu e s tos , s e r é i s dichosos -makárioí-”. O s i pre f i e re s de c i r l o con otras palabras, la invitación es a vivir diciendo: “aquí estoy Señor para hacer tu voluntad”. Eso es vivir ceñidos y en vela. Y la respuesta de Jesús a nuestra disponibilidad no es más que mirarnos a los o j o s y mi s t e r i o s ame n t e decirnos: “aquí estoy para servir te; siéntate a mi mesa. Yo me encargo y te cuido”. Hoy celebramos a San Antonio Mª Claret. Entenderéis que le rec o rd emo s e n e s t a p á g i - n a y yo , c omo mi s i o n e - ra claretiana. Un hombre que eligió vivir ceñido para servir, igual cuando caminaba con una muda por l o s p u e b l o s d e C a t a l u - ña que cuando organizaba la diócesis como arzobispo de Santiago de Cuba o cuando acompañaba a la reina como confesor en España. V i v i r s i r v i e n d o d i s - puesto a hacer la voluntad de Dios y no la propia, no depende del trabajo, el lugar o el momento que nos toque vivir. N o s l o j u g amo s má s en los “cómos” que en los “qués”. Y esto, lo traduzcamos como lo traduzcamos, sabe a felicidad, a dicha, a bienaventuranza.