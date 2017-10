Fotos Durísima crítica de Luis D’Elía a Cristina: "El kirchnerismo nos vomita"

"No dejamos cagada sin hacer". Así de contundente fue la autocrítica del piquetero Luis D’Elía tras la derrota de Cristina Kirchner en las elecciones legislativas del domingo. El dirigente K, herido tras ser vetado por la ex presidenta en la última campaña, hizo un análisis de las principales causas por las que, para él, Unidad Ciudadana cayó contra el oficialismo: en la provincia de Buenos Aires frente a Esteban Bullrich y en territorio porteño versus Elisa Carrió. "Cuando veo que perdimos por tercera vez consecutiva no quiero recorrer el camino trucho de alabanzas que ya no me salen. Quiero preguntarme qué pasó, por qué perdimos en 2013, 2015 y 2017", arrancó. Y fueron 27 minutos más de autocrítica, en su programa que se emite por Radio Rebelde. "El 2013 llevamos a (Martín) Insaurralde, a esa cría que termina hablando todos los días en la Embajada de Estados Unidos", puntualizó. "En 2015 llevamos a (Daniel) Scioli y me pregunto si todos trabajamos para que gane. ¿Nos rompimos el alma para que ganara? ¿O hubo algunos que miraron para otro lado? Hablo de los de adentro, eh. Porque total íbamos a volver. Y le regalamos el poder al macrismo", agregó. "Y ahora 2017. A mi juicio hubo un montón de cosas que se hicieron definitivamente mal. No estoy de acuerdo con que Cristina haya renunciado a la identidad K. Dijo "Yo no soy kirchnerista, soy peronista". No estoy de acuerdo con esa afirmación porque creo que el kirchnerismo es un nuevo sujeto histórico", analizó. Y le dejó otro palo a la ex mandataria por haberlo dejado afuera de la campaña para las elecciones legislativas. "Siento que la coherencia no garpa. A los que somos coherentes, que metimos la vida, que podemos ir a la cárcel por este proyecto, este sistema nos vomita, el kirchnerismo nos vomita. Y pone a tipos como (Leopoldo) Moreau y Leandro Santoro, que son socialdemócratas. Y son a los que más escucha Cristina. No escucha a los nacionales populares revolucionarios. Para ella somos piantavotos". Y cerró con una certeza sobre su futuro: "No me voy a ir del kirchnerismo, de ninguna manera. Pero no me voy a callar más. Voy a exigir organización y debate".