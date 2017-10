Fotos "Ahora puedo ayudar a otras personas"

Mi calvario empezó hace 26 años. Recorrí muchos médicos en la provincia, y no sabían cómo tratarme ni qué medicación darme. Experimentaron 10 años y luego conseguí un médico que me sacó adelante. Mi enfermedad me llevó a divorciarme porque mi pareja no podía lidiar con mi dolencia .Un día una amiga me llevó a Earyf, ahí encontré la contención, el apoyo de muchas mujeres que padecían AR, y comprobé que con mi experiencia puedo ayudar y concientizar a otras personas. Gracias a Earyf me siento como una persona normal.