Fotos "En este grupo conocí excelentes personas"

24/10/2017 -

Mi hija menor se encontró con un grupo de personas de Earyf que le dieron un folleto y le hablaron acerca de la enfermedad. Me invitaron a la reunión y cuando vi compañeras con la enfermedad tan avanzada, me causó mucha tristeza, porque pensaba que a mí me pasaría lo mismo y dejé de asistir. En otra oportunidad, mi hija mayor, volvió a comentarme del grupo y de la iniciativa de juntar firmas para solicitar el diagnóstico precoz. A partir de ese momento sigo en este maravilloso grupo porque conocí excelentes personas.