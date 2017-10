Fotos Neder y el futuro del PJ: "No se puede estar pensando en el que ya fue" y habló de lograr unidad

24/10/2017 -

El vicegobernador electo de la provincia, José Emilio Neder, quien comparte la fórmula con el Dr. Gerardo Zamora, dialogó con Radio Panorama sobre el amplio margen que el Frente Cívico por Santiago obtuvo el domingo pasado tanto en las legislativas nacionales como en los comicios por cargos provinciales.

Neder ponderó "las políticas que comenzó el actual senador en su primer mandato al frente del Ejecutivo provincial destacando que "cuando parecía imposible lo que planteaba, logró esta realidad, con su credibilidad y coherencia en dichos y hechos. Algún día debíamos encontrarlos los santiagueños en un camino que no sea el personalismo de cada dirigente, sino que sea el proyecto de crecimiento de la provincia, que nos convocó a todos a lograr lo que hoy tenemos, con desarrollo, paz social e inclusión", remarcó.

Asimismo, coincidió con las declaraciones del gobernador electo quien había manifestado que la gobernadora Claudia de Zamora "deja una vara muy alta en lo social y habrá que profundizar ese desarrollo de acción y de progreso para todos".

El peronismo hoy

En su rol de presidente del PJ, Neder habló sobre la actualidad del peronismo en el país. Al respecto, consideró que el partido "tiene que hacer una gran mesa nacional, sentarnos quienes tenemos representatividad en las provincias para conversar la realidad de una Argentina diferente. Plantearnos lo que no hicimos y terminar con esa imagen de que siempre tienen que ser los mismos. Los ‘Juanes’ y los ‘Pedros’ tienen que ser herramientas de construcción, de valoración positiva, para que quienes estén en condiciones de llevar adelante el proyecto nacional o popular, lo hagan. No se puede estar pensando que tiene que ser el que ya fue. Ni tampoco pensar que aquel que se acomoda de un lado y de otro", apuntó.

Consultado sobre si Cristina Kirchner, representa el pasado dijo: "No siempre tienen que ser los mismos" dentro del PJ. "Tiene que haber una reestructuración en el peronismo, todos tenemos que sentarnos a debatir el peronismo, no sé si Cristina (Kirchner) querrá hacerlo. Ella tiene poder político, y dijo que Unidad Ciudadana será el eje de lo que querramos formar. Pero no sé cuál es el eje y lo que quiere formar. El peronismo no siempre ha estado en el éxito, estuvo exiliado y también ha perdido. Creo que se va a reconstituir planteándose una etapa diferente del contexto mundial, latinoamericano y nacional para ver en qué dirección mostramos al pueblo argentino que somos una alternativa posible", subrayó.