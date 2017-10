Janovich, en las puertas de un nuevo campeonato

24/10/2017 -

A punto de consagrarse bicampeón del Rally Santiagueño en la clase A6, el piloto bandeño "Ricky" Janovich analiza con una visión amplia, el desarrollo en general de la temporada y la performance de su equipo, además de considerar otros temas.

El hecho de haber quedado, a falta de una fecha, a las puertas de su segundo título en forma consecutiva, "Ricky" analiza cómo se fue dando todo. "En nuestro taller de La Banda, en el cual trabajan mi viejo (Milán) y mi hermano (Lucho) no hay prácticamente descanso. Por el contrario, nos trazamos siempre un objetivo más, en el receso de la temporada los autos se desarman tornillo por tornillo, se controla lo necesario y se reemplazan los elementos que ya han cumplido su vida útil, somos un equipo y una familia unida detrás de una pasión. Tenemos también la colaboración de amigos que siempre están para dar una mano", dijo

Más adelante destacó los buenos resultados y también los que no lo fueron. "Tuvimos un mal comienzo de temporada, donde las cosas no salieron como todos lo esperamos. En la primera fecha en Beltrán se nos rompió el motor, pero desde ahí fueron todos triunfos, mi auto es realmente un tanque de guerra, no se para y aguanta todo tipo de camino. Sin duda que el trabajo del taller es el que logra los grandes resultados, yo solo tengo que llevarlo lo más rápido que puedo, con el gran trabajo a mi lado de mi hijo Mauro, que ya es campeón de la temporada como navegante de manera anticipada. Entre los pocos problemas que tuvimos en este año, uno fue la rotura de la dirección por un golpe en Sumampa, que nos retrasó y no pudimos recuperar. Fuera de esto tuvimos un año muy bueno con un auto que nos dio muchas satisfacciones", expresó.

Sobre el desarrollo del campeonato y cómo ve lo que viene, "Ricky" Janovich destacó el trabajo de la Federación. "Siempre están trabajando para mantener el parque de autos, organizando carreras y apoyando a los clubes para que lo hagan. Fuera de los aciertos y errores que son previsibles en toda organización, viajan por el interior para preparar los caminos y concretar las fechas, merecen todo el apoyo de los pilotos, creo que fue un año positivo. Quiero agradecer a todos los que nos dan una mano", finalizó.