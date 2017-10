El Deportivo Morón eliminó a Olimpo y será rival de River

24/10/2017 -

El equipo de Otta dio otra sorpresa: había golpeado al mundo fútbol con la eliminación de San Lorenzo en cuartos de final. No se conformó Deportivo Morón: ahora despachó a Olimpo y en las semifinales de la Copa Argentina se enfrentará a River. Sorpresa para cualquier previsión. No tanto por lo que se vio en la cancha: un equipo con una fuerte carga emotiva y de concentración se aprovechó de un Aurinegro que no alcanzó a mostrar la identidad de un técnico debutante (Forestello) y que además pagó un grave error del arquero Gabbarini en el gol del Gallo: Rossi de cabeza

Hasta hace pocos meses, Morón sólo soñaba con el ascenso a la B Nacional. Consiguió ese objetivo y ahora sueña con algo impensado: superar a River en la semifinal de la Copa Argentina.

Obvio, esa ilusión en términos normales se sostiene mucho más en la fe y el amor propio que en calidades futbolísticas. No es una subestimación hacia Morón marcar la distancia en cuanto a potencial individual y colectivo con el Millo de Gallardo que tiene la cabeza en otra semi, la de la Libertadores.

Morón va con un impulso anímico tremendo, conseguir algo histórico.