Convocan a beneficiarios de pensiones no contributivas

24/10/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) La Dirección de Salud y Acción Social de Las Termas informa que se encuentra disponible la nómina de Pensiones No Contributivas. Los beneficiarios tendrán que presentarse con DNI de lunes a jueves de 10 a 12 en Caseros y San Lorenzo. S o n b e n e f i c i a - r i o s : J u a n G ó m e z , D N I 18.062.323; Roberto Pereira, 23.443.341; Cristina Chapa, 26.125.384; Gustavo Ruiz, 29.626.217; M a r i e l a S u á r e z , 27.610.262; Rolando Leguizamón, 18.062.462; C a r o l i n a A t i l a , 27.610.240; Nancy Romano, 31.466.697; Claudia Rospide, 29.167.577; Dante Cajal, 31.765.690; Yolanda Lencina, 14.891.611; A z u c e n a P a l o m i n o , 22.839.322 y Miguel Baigorria, DNI 25.320.966.