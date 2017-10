Fotos A una abuela le robaron $60 mil y sospecha de su nieto adicto

24/10/2017 -

U n a a b u e l a d e n u n - ció que le robaron des - de el interior de su domicilio prácticamente todos sus ahorros. La mujer aseguró que se llevaron unos $60 mil y que sólo le dejaron $100. La damnificada señaló a la Policía que sospechaba de uno de sus nietos. L a d a m n i f i c a d a s e presentó el último domingo en la Comisaría 4ª para denunciar el grave hecho. La mujer, identificada como de apellido Parez de 79 años, descubrió el lament abl e he cho cuando fue a buscar dinero en un cofre en el que guardaba sus ahorros y se dio con que en el interior sólo había $100. La denunciante especificó que el cofre en cuestión estaba guardado en el interior de un placard y que para abrirlo utilizó la llave correspondiente, lo que la hace sospechar que el autor del robo sería de su entorno. Indicios D e a c u e r d o c o n l a s fuentes, la mujer convive con una de sus hijas y tres nietos, aunque deslizó que sospecha de un cuarto nieto de 23 años, el cual residiría en otro inmueble. Aparentemente, el joven sobre el cual la mujer posó sus sospechas, padecería de adicciones, e incluso ya le habría robado dinero a su progenitora en una oportunidad. Personal de la Comi - saría 4ª trabajaba anoche en el caso para dar con el autor.