Fotos Willie Readus podría debutar ante Mitre

24/10/2017 -

Independiente BBC no tuvo el mejor arranque en la temporada 2017/18 del Torneo Nacional de Ascenso y es por ello que el cuerpo técnico y la dirigencia siguen buscando jerarquizar el plantel. El ala pívot norteamericano Willie Readus (1,99 m), quien llegará al conjunto de calle Salta en reemplazo de Antone "Ace" Warren, estaría arribando entre mañana y el jueves a Santiago del Estero y podría hacer su debut el jueves, frente a Mitre, en Tucumán. Independiente decidió el corte de Warren, que fue desafectado del plantel de la Liga Argentina hace una semana. Readus (22 de enero de 1992, Morton, Mississipi la Liga Metro de Paraguay con la camiseta de Sol de América donde promedió 27,7 puntos y 11,1 rebotes, anteriormente jugó un partido en el Tallina Kalev de Estonia (12 puntos). La flamante incorporación de Independiente BBC tuvo un paso por la presente categoría, vistiendo los colores de Ferro por 34 partidos durante la temporada 2013/14 con una media de 15 tantos y 7,8 rebotes. De esta manera, el extranjero podría hacer su presentación en Independiente el mismo jueves, aunque dicha situación será evaluada por el entrenador santiagueño, Javier Montenegro. Escolta de jerarquía Además, transcendió que Independiente está cerca de sumar a un escolta de jerarquía para la categoría. La dirigencia se encuentra trabajando para cerrar una incorporación que podría romper el mercado, y aunque no hay nada cerrado aún, se estaría cerca de llegar a un acuerdo. Se trataría de jugador con amplia trayectoria en Liga Nacional. Si no se llega a un acuerdo, el apuntado sería un jugador paraguayo, nacionalizado argentino. El plantel de Independiente estará viajando a Tucumán el mismo jueves, para disputar el encuentro ante Asociación Mitre en la vecina provincia, a partir de las 22.