Fotos Lautaro Martínez y la alegría del regreso

-

Lautaro Martínez, delantero de Racing Club, dijo que esperó "mucho tiempo" el regreso al equipo, una vez recuperado de la fractura del quinto metatarsiano en el pie izquierdo y del traumatismo en la rodilla izquierda, de cara a los cuartos de final de Copa Sudamericana ante Libertad de Paraguay.

"Este momento lo esperé desde hace mucho tiempo. Ya me recuperé de la fractura del quinto metatarsiano y del golpe en la rodilla que no me dejó estar contra Tigre. Estoy muy feliz por estar concentrado y participar de la lista en busca de un buen resultado para definir la serie acá", señaló Martínez en diálogo con la página de prensa oficial del club.

Martínez sufrió la lesión el 29 de junio en el triunfo ante Independiente Medellín de Colombia en la segunda fase del torneo continental y no pudo estar ante Tigre en la sexta fecha de la Superliga por un golpe en la rodilla izquierda.