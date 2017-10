Barcelona, sin la "Pulga", visita al Murcia

24/10/2017 -

Barcelona, sin Lionel Messi que tendrá descanso, se medirá hoy con Murcia, en partido de ida de los 16avos. de final de la Copa del Rey de fútbol de España. El cotejo se desarrollará en el estadio de la Nueva Condomina, a partir de las 21.30 horas (16.30 en la Argentina).

El entrenador blaugrana, Ernesto Valverde, decidió no incluir en el once principal al crack rosarino para "no cargarlo de rodaje".

En otro duelo que se jugará hoy, Sevilla visitará al Cartagena. También se producirá el debut del Valencia que visitará a Real Zaragoza.

Los otros partidos programados para hoy son: Cádiz vs. Betis, Getafe vs. Alavés y Numancia vs. Málaga (con Esteban Rolón y Emmanuel Cecchini).