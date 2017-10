Fotos Cristiano hizo una confesión: "No compito con Lio"

El astro portugués Cristiano Ronaldo, flamante ganador del premio "The Best" de la Fifa como mejor jugador, aseguró que el ciclo competitivo entre él y el crack rosarino Lionel Messi está "apenas comenzando".

Ronaldo, de 32 años, se refirió así, en tono de broma, a la consulta de prensa sobre su competencia con Messi, aunque después aclaró que está pendiente de lo que hace el capitán y goleador del seleccionado argentino.

"No compito con ‘Lío’. Estamos en la misma era: él ganó el trofeo cinco veces y yo otras cinco. Las cosas son como son. Estoy feliz, juego en el mejor club del mundo y tengo la posibilidad de demostrar que estoy a un nivel alto y sigo muy bien", sostuvo Cristiano.

"Me voy a la cama todos los días satisfecho por lo que he hecho. Soy un afortunado, una persona especial por jugar en el mejor club del mundo y en una gran selección como es la de Portugal, y por ganar los trofeos que gano. He sido nombrado mejor del mundo por quinta vez, ¿qué más puedo pedir? Quiero seguir contento y disfrutando del fútbol’, apuntó Ronaldo en el teatro London Palladium, lugar elegido para la segunda edición de The Best.

"La temporada pasada fue fabulosa, y tengo que dar la enhorabuena a mis compañeros por un año inolvidable", manifestó Cristiano Ronaldo, quien obtuvo por segunda vez consecutiva el premio.