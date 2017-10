El costo de la visita del Papa genera polémica

24/10/2017 -

El mundo laico chileno protestó públicamente cuando conocieron el costo que tendrá la visita del Papa, porque consideran que no es una cifra "relativamente austera" como dicen los organizadores; porque no conciben que alguien que predique la humildad y los peligros de la mercantilización, aparezca como una opción de cajero automático, y porque no encuentran justificación a la rebaja de impuestos, a las empresas que aporten dinero para hacer frente a los gastos.