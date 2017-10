El jueves sesionará el Parlamento catalán en medio de fuertes rumores de declaración de independencia

24/10/2017 -

El Parlamento de Cataluña anunció que se reunirá el próximo jueves para discutir cómo responderá a la decisión del gobierno español de intervenir la región autónoma, lo que será aprobado el viernes en el Palacio Legislativo nacional y que desató una ola de rumores en los medios sobre una posible declaración unilateral de independencia como último recurso antes de perder el poder.

El vocero del partido oficialista catalán, Lluis Corominas, volvió a acusar al gobierno español de "actuar como una dictadura" y advirtió en Barcelona que la activación del artículo 155 de la Constitución Nacional, el mismo que autoriza la intervención de una región autónoma como Cataluña, será "un acto de violencia institucional sin precedentes".

Desde Madrid, la viceprimera ministra del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ante la prensa que una vez que el Senado nacional apruebe la activación del artículo 155, éste entrará en vigor de inmediato. Puigdemont "no tendrá más salario, no tendrá más firma presidencial" y, por lo tanto, no podrá tomar más decisiones oficiales y legales.

"Son presidente y las principales figuras del gobierno regional debido a la Constitución. Sus mandatos no previenen de una autoridad divina", sentenció la funcionaria. Después de meses de escalada verbal y política, el enfrentamiento entre el gobierno nacional de Rajoy y el regional de Puigdemont llegó a su momento culmine.