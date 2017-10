Laura Fidalgo admitió que esperaba que Tinelli le ofreciera trabajo como jurado

24/10/2017 -

Laura Fidalgo regresó a la TV, pero esta vez como conductora de un programa dedicado al baile que se llama "Cualquiera puede bailar", y que se emite los domingos a las 14 por América.

Al ser consultada como está de su lesión, Fidalgo señaló: "Ahora bien, pero estuve parada totalmente porque me operaron de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Tuve que adaptarme a esta nueva realidad. Tuve una depresión fuerte. Hubo un momento en el que no quería ni moverme", recordó.

Al recordar el día del accidente, Laura remarcó: "Fue en diciembre de 2014, en la última etapa del Bailando. Ese día estaba ensayando a full porque a la noche bailaba. En un truco Martín Pico, mi bailarín, me bajó y sentí un crack, se me salió la rodilla. Ahí empezó todo...".

Al consultarle cómo se portó Ideas del Sur y Marcelo Tinelli con lo sucedido, la bailarina fue tajante: "Lo que más me dolió es la calidad humada. Esperaba un llamado de ellos al otro día para preguntar cómo me fue en la operación y cómo me estaba rehabilitando. Nunca me lo crucé a Tinelli ni al Chato o Hoppe. Me quedé sin trabajo y Tinelli nunca más me llamó. Ya que no podía bailar me hubiesen llamado para estar como jurado porque me quedé sin trabajo en ese momento", remarcó.