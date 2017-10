Britney Spears: gran revuelo

24/10/2017 -

Britney Spears encendió las redes sociales con un video en el que luce, otra vez, los vestuarios de sus mayores hits.

Como no podía faltar, la cantante estadounidense volvió a vestir el atuendo de colegiala que la caracterizó en su videoclip "Baby One More Time", que está por cumplir 20 años desde su lanzamiento en 1998.

El posteo de Britney superó los 2 millones de reproducciones y llevó a todos sus fans a la mejor época de la artista, quien después de muchos intentos está tratando de reencauzar su carrera en el mundo de la música.

Hay que destacar que Britney Spears se mantiene en forma.