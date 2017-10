La locutora Verónica Albanese contó lo que pasó con ella

24/10/2017 -

Tras el descargo de Ari Paluch en la radio, donde aseguró que tocó sin querer a su compañera de trabajo, llegó el testimonio de la locutora Verónica Albanese, quien trabajo con el conductor en su histórico ciclo radial "El Exprimidor".

"Empecé a trabajar con Ari Paluch, después de que se fue Federica (Guibelalde), que la había pasado tan mal por la misma situación, a tal punto que se fue a vivir a otro país. Empiezo a trabajar, hacíamos el pase con Juan Castro y con Andy Kusnetzoff, unos divinos. Ellos veían justamente lo que era Ari, todo el tiempo acosando y demás", dijo.

Y continuó: "Medio que lo pude llevar con ‘jaja’ y ‘jojo’ hasta que quedo embarazada, y a él como que le gustaba más. Y todos alrededor diciéndole ‘basta, pará, está embarazada, no la jodas más’. Yo sentía que lo podía ir llevando hasta que llegó un momento en que yo estaba embarazada de cinco meses y él todos los días me jodía con la panza, me decía ‘seguí vistiéndote así, mejor, cuánto más provocativa mejor’. Pero un día me fui con un enterito, y me dijo ‘no, no, ya está, sos una embarazada cualquiera, no vengas más’’.

Verónica contó su reacción: "Le pregunté qué tenía que ver y le dije ‘nunca ibas a lograr lo que vos querías conmigo, ni embarazada ni no embarazada, me estás echando embarazada después de cinco meses cuando no falté ni un día y estuvo todo bien’. Me dijo ‘no vengas más, no quiero que vengas más’. La verdad que fue desagradable, desagradables las cosas que iba haciendo, con todas y lo mío fue así".