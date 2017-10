Jorge Rial no quiere compartir espacio con Ari: "Nadie toca la cola sin darse cuenta"

24/10/2017 -

Desde que la denuncia de acoso sexual de una microfonista de A24 contra Ari Paluch llegó a los medios y el escándalo se hizo público, varios famosos se expresaron al respecto. Uno de ellos fue Jorge Rial, quien primero vía Twitter y luego desde Intrusos repudió a su compañero de empresa.

Ayer, a pocos minutos de comenzado el programa, Rial expresó su respaldo a Ariana Charrúa: "No sólo le mando toda mi solidaridad a mi compañera, sino que además mando todo mi repudio a la actitud de Ari Paluch. No comparto nada con él. No me gusta compartir un mismo espacio con alguien así. Creo que es un momento ideal para tomar una medida ejemplar, para que este uso del poder para pedir cosas a cambio o hacer cierto control, que lamentablemente en este ambiente es bastante normal, sirva para poner un freno. Y para que los que lo hacen, sepan que no hay que hacerlo. Que tocar el culo no es una casualidad. Nadie toca el culo sin darse cuenta, en su descargo dice eso", remarcó.

"La decisión es de la empresa y tomarán la que quieran, y la respetaré. Aunque no me gustaría seguir compartiendo el espacio con alguien como Ari Paluch. (...) Es una gran oportunidad para que otros canales y otras productoras que tienen en su seno a gente que además es golpeadora, empiecen a hacer lo mismo. Tenemos que empezar a dar el ejemplo desde este medio masivo de comunicación", sentenció Jorge Rial.