El "Chaqueño" homenajeará en su nuevo disco al "Mago de Vilmer"

Fotos Mariela, hija de José Figueroa, escuchó un adelanto de la canción.

Mariela Figueroa, una vecina de la localidad de Vilmer, departamento Robles recibió la sorpresiva visita del folclorista Oscar "Chaqueño" Palavecino, quien se acercó personalmente para hacerle escuchar una nueva canción en la que homenajea a su padre José Figueroa, más conocido como el "Mago de Vilmer".

"Mi padre fue un exitoso cuidador de caballos de carreras, lo hacía con verdadera pasión, tenía mucha experiencia, reconocida por todos los burreros. Un amigo de la localidad de Mailín, creo que de apellido Villalba, le habló a "Yuyo" Montes reconocido compositor santiagueño- de su figura y éste, le escribió una hermosa canción", contó Mariela a la prensa.

"Lamentablemente, mi padre murió en el 2008 y ‘Yuyo’ en 2015. Grande fue la sorpresa que me llevé cuando, con mucha humildad y cariño, el Chaqueño me dijo que pronto estará listo el tema en homenaje a mi padre y me hizo escuchar un adelanto del tema", dijo emocionada y aún impactada por la situación. "Estoy muy orgullosa y agradecida de corazón con cada uno de estos hombres".