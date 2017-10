Lionel Messi fue amenazado por el ISIS y peligra el Mundial

Hoy 15:44 -

Desde el sitio de monitoreo extremista SITE, difundieron una imagen donde se observa el nuevo objetivo del ISIS: el Mundial de Rusia 2018. Una escalofriante imagen en la que se muestra a Lionel Messi con su ojo izquierdo sangrando, comenzó a circular, como amenaza de atentado contra el crack rosarino.

Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK